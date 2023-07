Da Coop Liguria e 25° Suq Festival 1.350 euro alla Comunità di San Benedetto al Porto

Coop Liguria e Suq Festival hanno donato 1.350 euro alla Comunità di San Benedetto al Porto, che quest’anno ricorda Don Andrea Gallo nel decennale della sua scomparsa. Don Gallo è stato uno dei più grandi sostenitori del Suq, del quale apprezzava i valori di accoglienza e multiculturalismo, e la sua Comunità di San Benedetto al Porto ancora oggi riceve aiuto da Coop Liguria per i suoi tanti progetti di supporto ai più fragili e di lotta alla povertà

«Questo ulteriore contributo è significativo, perché legato a un’iniziativa solidale congiunta proposta ormai per il quarto anno consecutivo da Coop e Suq Festival: per ogni biglietto venduto per la rassegna teatrale del Suq (che racchiude gli unici eventi a pagamento di tutta la manifestazione), Coop Liguria si impegna a donare un euro a un progetto del territorio, coinvolgendo così idealmente nella donazione tutte le persone che hanno partecipato agli spettacoli – dicono all’azienda cooperativa -. A fronte di 1.350 biglietti acquistati la donazione quest’anno sarà di 1.350 euro».

«Siamo molto contenti e grati di questa iniziativa che parte dal Suq, che ci è sempre stato vicino, e da Coop Liguria” spiega Domenico “Megu” Chionetti della Comunità San Benedetto al Porto. “Il ricavato andrà a sostenere la nostra “bottega sul porto”, un emporio che ridistribuisce le eccedenze alimentari dei supermercati, compresi quelli di Coop Liguria, gestito dalla rete Ricibo. Le persone che accedono a questo servizio sono segnalate dai centri di ascolto del Municipio e dai servizi sociali e possono prelevare i prodotti gratuitamente in base alla composizione del proprio nucleo familiare».



«Sosteniamo la Comunità di San Benedetto al Porto in diversi modi – spiega la direttrice Soci e consumatori di Coop Liguria Tiziana Cattani -. Tramite la rete Ricibo, donando i prodotti non più vendibili ma ancora idonei al consumo dei nostri negozi, nell’ambito del progetto “Buon Fine”, ma anche ospitando i volontari dell’associazione in occasione delle raccolte “Dona la spesa”. Inoltre, l’associazione sarà tra quelle che riceveranno una donazione legata all’iniziativa “Un voto un pasto”, con la quale incentiviamo la partecipazione dei soci alle assemblee di bilancio attraverso la solidarietà».

Ogni anno Coop e Suq scelgono insieme l’associazione a cui destinare il contributo: quest’anno è la Comunità di San Benedetto al Porto in occasione del decennale della scomparsa di Don Gallo. Nel 2022, gli aiuti erano andati all’associazione Pokrova, che si prende cura dei profughi ucraini; l’anno precedente al Centro per non subire violenza di Genova e quello prima ancora alla Comunità di Sant’Egidio.

