Meteo Arpal: instabilità dalle prime ore del mattino con possibili rovesci o temporali. Aumento delle temperature

Previsione per venerdì 21 luglio 2023

Condizioni di instabilità dalle prime ore del mattino con possibili rovesci o temporali.

Fenomeni inizialmente più probabili sul Ponente in estensione ai settori centrali dal pomeriggio. Migliora la sera con nuvolosità irregolare

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime. A Genova tra 25 e 31 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati, in circolazione ciclonica sul Golfo

Mare: mare mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – temporali, disagio fisiologico per caldo

Previsione per sabato 22 luglio 2023

Ancora instabile con possibili fenomeni sparsi più probabili sui settori centrali al mattino e al pomeriggio. Migliora la sera con ampi spazi di sereno

Temperature: in diminuzione le massime, stazionarie le minime

Umidità: su valori medio-alti

Venti: in prevalenza deboli in circolazione ciclonica

Mare: mosso, localmente molto mosso sui capi esposti di Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – disagio fisiologico per caldo

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...