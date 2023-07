Domani scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Da mezzanotte attiva la Sala emergenze della protezione civile

Il Comune ha attivato il Presidio permanente di Protezione Civile, che si potrà contattare al numero 010-5577868 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19, sabato dalle 7 alle 13. Ecco cosa fare se si vedono le fiamme

Il Comitato Operativo Comunale si è riunito oggi per deliberare le misure che saranno messe in campo da sabato 22 luglio, giorno in cui scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi diramato dalla Regione Liguria.

Sarà attiva dalle ore 00.01 di domani la relativa fase operativa comunale di attenzione, durante la quale sarà reperibile la Sala Emergenze di Protezione Civile del Comune di Genova e disponibile il Presidio Permanente di Protezione Civile, che si potrà contattare al numero 010-5577868 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 19, sabato dalle 7 alle 13.

Chi avvista un incendio deve chiamare subito il numero di emergenza unico europeo 112.

«Il caldo delle ultime settimane minaccia la nostra salute ma anche quella dei nostri boschi: basta una scintilla per provocare un incendio e mettere a repentaglio la vita delle persone e la salute pubblica e individuale – dichiara l’assessore comunale alla Protezione Civile e sicurezza Sergio Gambino – Consci dei rischi enormi legati agli incendi, anche quest’anno mettiamo a disposizione dei cittadini genovesi un Presidio Permanente di Protezione Civile che invito tutti a contattare in caso di emergenza, oltre ovviamente al 112. Ma ognuno di noi può e deve dare il suo contributo anche in una logica di prevenzione, mettendo in pratica preziosi suggerimenti che vanno dal non gettare a bordo strada fiammiferi e mozziconi accesi, all’accendere barbecue solo in zone attrezzate. Crediamo moltissimo nell’educazione del singolo individuo e per questo abbiamo messo in campo, e continueremo a farlo, campagne informative sui pericoli legati agli incendi».

La Protezione Civile si occupa prevalentemente di “incendi di interfaccia”, vale a dire quegli incendi che si sviluppano in zone boschive a ridosso di aree urbane: case, strade, autostrade, luoghi frequentati da persone. Generalmente le strutture abitative, o quelle adibite ad altri scopi, non sono dotate di fasce di sicurezza prive di combustibile vegetale: ciò le rende particolarmente vulnerabili in caso di incendi di intensità elevata. Un video della Protezione Civile del Comune di Genova (link https://www.youtube.com/watch?v=ucxwXKIsD1w) elenca una serie di buone pratiche per contrastare il rischio incendi, quali: -non gettare mozziconi e fiammiferi accesi -non accendere fuochi nei boschi: usa solo le aree attrezzate -sorveglia il fuoco e spegnilo prima di andare via -non bruciare sterpaglie senza misure di sicurezza -crea una fascia di protezione pulita attorno alla casa -proteggi bomboloni gpl e cataste di legna; fai attenzione agli infiammabili

OBBLIGHI, DIVIETI E NORME DI PREVENZIONE

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova obbliga i proprietari di terreni – o aree boschive – alla pulizia delle loro proprietà eliminando sterpaglie, rovi, erba e immondizia. Legname e rifiuti ingombranti devono essere rimossi. È vietato accendere fuochi per eliminare residui agricoli o forestali, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che possano provocare faville o brace. Per quanto riguarda le norme di prevenzione, prevenire gli incendi è possibile mettendo in atto alcuni accorgimenti. Le cause di incendio più frequenti, infatti, sono dovute a: -mozziconi di sigaretta accesi gettati nel bosco o sottobosco -barbecue in zone non attrezzate -falò di sterpaglie non controllati -marmitta surriscaldata di veicolo parcheggiato su erba o cespugli secchi -rifiuti abbandonati nel bosco che possono facilmente prendere fuoco

LE CAMPAGNE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Da tempo il Comune di Genova, attraverso la Protezione Civile, è impegnato in campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul rischio incendi boschivi. In particolare, nelle ultime settimane è stata realizzata una campagna informatica tramite manifesti Cemusa collocati in tutta la città e a breve, attraverso la pannellistica a messaggio variabile, si forniranno informazioni alla cittadinanza su come contrastare e prevenire gli incendi boschivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...