Ufo sopra l’aeroporto Colombo? Il video diffuso dal Centro Ufologico Mediterraneo

Secondo l’associazione presieduta da Andrea Carannante «Il 26 giugno 2023, alle ore 21, è stato filmato un ufo, fino a prova contraria certa» Voi cosa ne pensate?

Il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.), nasce come Centro Ufologico di Benevento, Mars Group Campano (C.U.B.M.G.C.) l’8 marzo 2010. L’entusiastico promotore di questa associazione di ricerca sugli ufo e fenomeni connessi è Angelo Carannante, che ne è anche il presidente.

In questi giorni sul sito del Centro è comparso il video che è stato inviato da Patricio Gonzalo, che aveva portato la famiglia, moglie e figlio, a prendere un gelato in zona aeroporto e si è fermato a vedere il decollo degli aerei. Solo tornando a casa e riguardando il video ha notato che, a un certo punto del filmato una luce attraversava il cielo a da monte verso mare.

Patricio viene dall’Ecuador, paese dell’America del sud, che dove, spiegano al Centro Ufologico Mediterraneo «l’ufologia è quasi una religione, tanto è vero che per i convegni si riempiono addirittura i palasport. In Sudamerica vedere ufo è quasi la normalità, tanto è vero che vi sono i famosi vigilantes, gente che gira armata di fotocamere e videocamere proprio per fotografare e riprendere gli uap. Lo stesso Patricio, in vita sua, in Ecuador ha visto diverse volte gli ufo fin da bambino, proprio nei pressi della sua abitazione, dove una volta, insieme alla sua famiglia ha visto un enorme oggetto bianco, lungo decine di metri, che sembrava girare con e con una forma che non saprebbe definire. La distanza era di qualche chilometro, secondo lui».

«Gonzalo, non ha ripreso l’oggetto da dietro un vetro, non ha visto l’ufo ad occhio nudo, ma solo riguardando il video – proseguono al Centro -. Quota dell’oggetto: stima di qualche centinaio di metri. Colore: grigiastro Forma: osservandolo a grandezza naturale, come appare nel video, sembra discoidale, ma, zoomando l’immagine, l’oggetto appare quasi di una forma non regolare, ma che tale non è. Suoni,rumori, sibili: non ne ha uditi, ma era, forse impossibile percepirli, per i rumori di fondo dell’ambiente, specie per l’aereo che si vede decollare nel video. Forma dell’uap: indefinita, ma assimilabile, osservando bene, ad una forma discoidale. Il video mostra una parte della pista dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”, mentre decolla un aereo, filmato da Gonzalo che, ad un certo momento, utilizza lo zoom. Immagini molto belle. Al secondo 32 del video, che in tutto ne dura 35, sbuca dalla destra del campo visivo dell’osservatore, una “luce” velocissima, che attraversa lo schermo in una piccolissima frazione di secondo. E’ di colore bianco azzurrognolo, quasi evanescente. L’oggetto passa, chiaramente, tra il palo in primo piano e quello dietro e lascia una scia dovuta probabilmente non alla propulsione ma alla velocità che per l’obiettivo del cellulare non riesce a fermare senza la scia stessa. Dall’analisi dei frames, si evince chiaramente che l’oggetto è di forma discoidale ed è di dimensioni apparentemente piuttosto piccole. Forse una sonda aliena? L’oggetto procede in orizzontale. Ma come mai è sfrecciato quando è decollato l’aereo? Un caso? Oppure non era lì per caso?».

«Resta dunque da stabilire cosa ha filmato Gonzalo – si legge, ancora, sulla pagina dell’associazione -. Limitiamoci alle sole ipotesi più verosimili. Forse era un riflesso? Mah, la vediamo davvero dura. Nell’affollata casistica di avvistamenti del CUFOM, non ci risulta che i riflessi si comportino in questo modo. Aggiungiamo che il cellulare, in pratica, è tenuto fermo, salvo qualche piccolo movimento che non ci sembra giustifichi la presenza di un riflesso. Lo escludiamo anche se non del tutto. Forse si tratta di un volatile sul cui piumaggio batte il sole, vista la bella giornata di sole? Anche ad un’analisi più approfondita, ci sentiamo di escludere un volatile, per l’assoluta mancanza di evidenza di battito di ali e poi la forma. Per noi a Genova, il 26 giugno 2023, alle ore 21, è stato filmato un ufo, fino a prova contraria certa».

Mi piace: Mi piace Caricamento...