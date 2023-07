Tanta danza, musica e l’omaggio a Calvino nella seconda settimana del Festival in una notte d’estate

Il programma, tra piazza San Matteo e Villa Bombrini

Tanta danza, musica e l’omaggio ad Italo Calvino nell’anno in cui se ne celebra il centenario della nascita: sono questi gli ingredienti della seconda settimana di programmazione del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro, in piazza San Matteo.

Si inizia lunedì 17 luglio con “Revolution”, il nuovo spettacolo del coreografo Alex Atzewi e della sua Academy che esplora il rapporto tra futuro e passato in connessione a quello tra città e cielo.

Martedì 18 luglio il concerto “Tutte le città hanno lo stesso cielo” segna il ritorno della chitarrista Michela Centanaro e del suo ensemble composto dalle cantanti Armanda De Scalzi e Maria Giulia Mensa e dal polistrumentista Julyo Fortunato, con la voce di Franco Avran a collegare narrativamente tra loro l’esecuzione dei brani tratti dai repertori di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale quali Gaber, De André, Guccini, Pino Daniele, Matia Bazar, De Gregori, Beatles e Pink Floyd tra gli altri.

Ad inaugurare le ospitalità di prestigiose compagnie provenienti da tutta Italia, mercoledì 19 luglio, sarà il Teatro Libero di Palermo con “Il visconte dimezzato”, per la regia di Luca Mazzone, con Nicolò Prestigiacomo, Silvia Scuderi e Giuseppe Vignieri: le vicende del visconte Medardo di Terralba, raccontate nel celeberrimo romanzo di Italo Calvino di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, sono metafora della condizione umana, che è completa solo nell’accettazione di tutte le sue parti. Per l’ultimo appuntamento della settimana, giovedì 20 luglio, ci si sposterà eccezionalmente a Villa Bombrini, individuata come sede più adatta ad accogliere l’esplosione di energia di “All you need is love”, spettacolo in cui la danza modern contemporary contaminata dalla street dance si fonde alla recitazione, sulle coreografie di Patrizia Genitoni e Carolina Traverso, per una coproduzione Studio Dyv Top, Blue Minies, Temps Clar, Musicò e Alevilla Genova.

Da segnalare inoltre, mercoledì 19 luglio alle ore 19, al loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino, il secondo ed ultimo degli incontri aperitivo curati da Remo Viazzi che quest’anno spaziano “Dal cielo dei Malavoglia al cielo delle città”, con il coordinamento di Anna Nicora e l’interpretazione di Mara Nicosia e degli attori di Lunaria Teatro.

Informazioni e prenotazioni

Biglietto intero: 14 euro; ridotto* 12 euro; giovani (under 26) 8 euro; bambini (under 13) 7 euro Incontri-aperitivo e “La cicogna che non sapeva dove andare”: 1 euro. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo: 16 euro.* over 65, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria, titolari di Green Card e possessori di biglietto per i Musei Civici di Genova – per i soci dell’Alliance Française de Gênes solo per gli spettacoli dei 28/7 e 31/7.Inizio degli spettacoli alle 21,15 a luglio e agosto e alle 21 a settembre (salvo dove diversamente indicato)Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it

