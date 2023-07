Ponente, raffica di sanzioni della Pl per l’ordinanza anti alcol e per ubriachezza. Nei guai anche il titolare di un bar

Il titolare di un locale di via Don Giovanni verità è stato colto a vendere alcol per il consumo in strada dopo le 21 ed è stato sanzionato in base all’ordinanza del Sindaco. Una persona multata perché faceva pipì in strada, un’altra per aver gettato un mozzicone di sigaretta per terra

Controlli della Polizia locale nel ponente della città, ieri sera, per verificare il rispetto della recente ordinanza anti alcol. Controllate le zone più critiche, oltre a via Don Giovanni Verità (anche nella zona alle spalle del supermercato Pam) anche piazza Lerda, dove sono state contestate cinque sanzioni per consumo di alcol in luogo pubblico e sono stati elevati due verbali per ubriachezza manifesta.

In via Don Giovanni verità una persona è stata sanzionata nell’area dietro al supermercato per non aver rispettato l’ordinanza e una è stata pizzicata in stato di ubriachezza manifesta.

Oltre a questo, la Polizia locale presente con diverse pattuglie, ha comminato sanzioni per schiamazzi, atti contrari alla pubblica decenza (pipì in strada), getto di rifiuti in strada, getto di mozziconi in strada e una sanzione a un automobilista che aveva occupato col suo mezzo, senza averne titolo, un posto auto riservato ai disabili.

In copertina: foto di repertorio

