Speronamento furgone-pattuglia della Polstrada: 8 km di coda in A12. Città bloccata per incidenti e partenze traghetti

Raffica di incidenti anche in città in via Perlasca alle 19:25, in via Sampierdarena alle 20:00, in via Degola alle 20:10, sulla Guido Rossa alle 20:16. Sette navi in partenza tra le 18:30 e le 21:30. Tutta la zona tra l’elicoidale e Multedo è paralizzata. FOTO E VIDEO

Alle ore 20:30 circa, sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente che ha visto coinvolti un furgone e una pattuglia della Polizia Stradale al km 20. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia. Due i feriti, soccorsi dal 118 in codice giallo con l’ambulanza della Croce Verde di Quinto e trasportate all’ospedale di Lavagna.

La situazione in autostrada

A7 SERRAVALLE️-GENOVA

Direzione Genova

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per ripristino incidente.

Direzione Milano

Coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per ripristino incidente.

A10 GENOVA-SAVONA

Direzione Ventimiglia

Coda di 3 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per ripristino incidente

A12 GENOVA-ROMA

Direzione Rosignano

Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso

Coda di 8 km tra Genova Nervi e Recco per incidente.

A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE

Direzione Genova

Code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.

Per l’incidente in via Perlasca, il 118 ha inviato tre ambulanze, quelle della Croce Azzurra di Fegino, della Croce Verde di Pontedecimo e della Croce d’Oro di Manesseno, oltre all’automedica Golf2. Due persone sono state trasportate in codice giallo negli ospedali Villa Scassi e San Martino.

Inoltre, la città continua a pagare la decisione degli armatori di far partire a stretto giro una serie di traghetti, tutti assieme. Nel giro di tre ore ne partono ben 7. Inevitabile che auto e altri mezzi arrivino a Genova e in porto tutti la stessa ora. Basterebbe sfalsare le partenze per salvare la città dalla morsa del traffico quotidiano, ma aumenterebbero le spese e visto che le istituzioni non pestano i piedi, armatori e Stazioni Marittime continuano a proseguire nell’andazzo che da anni, ogni estate, penalizza la vivibilità della città.

