Rogo di veicoli, paura a Sturla. Si è rischiata l’esplosione di una bombola

Dei quattro veicoli in sosta distrutti dalle fiamme, uno era un camper al cui interno era la bombola che poteva esplodere. Intervento rischioso per i Vigili del fuoco

L’incendio è cominciato alle 2:40 in piazza Cadevilla. Sono intervenuti in forze i Vigli del fuoco che hanno dovuto fare i conti anche col rischio che la bombola del gas contenuta in un caravan potesse esplodere. La Polizia locale ha chiuso prima via Sclopis, e gli accessi a piazza Cadevilla per i veicoli provenienti da via Castagnola e via Chighizola. Successivamente, una volta spente le fiamme, ha tenuto chiusa piazza Cadevilla per permettere la bonifica del suolo.

Sul rogo, che potrebbe essere di origine dolosa, stanno indagando i carabinieri. Oltre ai 4 veicolo distrutti, un quinto è stato danneggiato. Per fortuna non si sono registrati feriti o ustionati.

A questo link il video di Veronica Zanni da Facebook.

