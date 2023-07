Festa alcolica per minorenni in casa. La Polizia locale interviene e soccorre una ragazzina

È successo in via Monterosa, nel quartiere di Staglieno. Gli agenti sono intervenuti ieri sera alle 23:30 e hanno prestato i primi soccorsi alla sedicenne ubriaca, poi hanno chiamato l’ambulanza che ha portato la minore in ospedale

Non si può bere in strada? Che problema c’è? Si può sempre organizzare un festino alcolico in casa. Questo devono aver pensato i ragazzini che ieri, approfittando della casa libera, si sono organizzati per metter su un party nel giardino di un’abitazione di via Monterosa.

L’allarme è scattato perché i vicini si lamentavano per il baccano. Gli agenti pensavano di avere a che fare col consueto problema di schiamazzi, ma quando sono arrivati sul posto hanno visto nel giardino una ragazzina stesa a terra, in preda a evidente stato di ubriachezza. Sono entrati per prestarle soccorso immediato. Quindi hanno chiesto l’intervento del 118 che ha mandato un’ambulanza della Croce Gialla. I militi hanno trasportato la sedicenne in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stata raggiunta dai genitori.

La Polizia locale ha identificato tutti i ragazzi, una quindicina di minori, che partecipavano alla festa e hanno chiamato tutte le famiglie, una per una, perché andassero a recuperare i figli. Il proprietario dell’appartamento dove si svolgeva il festino alcolico è risultato fuori città.

