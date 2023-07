“Nervi in Festival!”, musica, esibizioni e street food nelle serate di luglio

Tornano le serate di festa nelle strade di Nervi, con animazione, musica e spettacoli organizzati dai Civ

«Ringrazio il Civ Nervi 2005 e il Civ Nervi Mare per avere, anche quest’anno, reso viva l’estate nerviese. Un grande e importante segnale per tutto il tessuto commerciale che nelle serate del 6/7/8 e 13 luglio terrà i negozi aperti fino a mezzanotte. Un momento di svago e di ritrovo che l’amministrazione municipale auspica che possa ripetersi negli anni. A differenza delle edizioni passate si tratterà di 3 sere (più una) di seguito caratterizzate da eventi e manifestazioni rivolte a tutti» dice il presidente del Municipio IX Levante, Federico Bogliolo.

Da giovedì 6 a sabato 8 luglio, appuntamento alle 18 con Musica nel Viale, una rassegna di concerti e incontri letterari in via alla Chiesa Plebana di Nervi. A cura dell’Accademia del Chiostro.

Si inizia oggi, giovedì 6 luglio, con la presentazione del libro di Paolo Fizzarotti Carnaio 8844, c’è un killer sul treno dei pendolari, una storia di delitti tra Sestri Levante e Nervi presentata da Franco Ricciardi, con le letture di Mimmo Chianese. In caso di pioggia l’incontro si terrà nella Libreria Sulla Strada (via Oberdan 170r) Info: 010 7318404

Venerdì 7 si prosegue con il concerto del gruppo pop rock GLIA MARI. In caso di pioggia il concerto si svolgerà al Cinema San Siro, (via alla Chiesa Plebana 5) Info: 010 8596755.

Sabato 8 è la volta di Tanghi nel Borgo con l’Orchestra d’archi dell’Accademia del Chiostro, diretta da Massimo Vivaldi. In caso di pioggia il concerto si sposterà all’Hotel Esperia (via Val Cismon 1). Info: 010 321777.

Ancora, da giovedì 6 a sabato 8 e giovedì 13 luglio, dalle 19 alle 23, in piazza Duca degli Abruzzi, in via Oberdan, in piazza Pittaluga e in via Sala va in scena Nervi Busking Fest, a cura del CIV NERVI 2005. Partecipano gli Artisti di Strada di Genova: Hermes Rendina, Gianluca Barisone (Duo_niso), Tatiana Zakharova, Frank Maiello, vio, Banda Faladeira, Luca Bertoncini, Lorenzo Pullara, Despoina e Francesco, Roberto Ballerini, Swing Insisters e con la direzione artistica di Aldo De Scalzi.

Non può mancare il momento gastronomico: giovedì 6 dalle 18 alle 23, venerdì 7 e sabato 8 luglio dalle ore 12 alle 23, in piazza Duca degli Abruzzi arriva Street Food Fest con prelibatezze tipiche, a cura del Civ Nervi Mare in collaborazione con l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti e con gli alpini della sezione di Nervi.

Nervi in Festival si conclude venerdì 28 luglio al porticciolo con lo spettacolo di Glia Mari che, dopo l’esibizione pomeridiana del 7 luglio, tornano sul palco in un ambito più adatto all’ascolto e al coinvolgimento del pubblico. L’appuntamento è alle 21.30, in caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Castello di Nervi, sulla passeggiata Anita Garibaldi. A cura dell’Accademia del Chiostro, in collaborazione con Civ Nervi Mare e Comune di Genova.

