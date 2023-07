Bresh, Rosa Chemical, Myss Keta, Tananai, Ernia, Olly: dal 9 al 21 luglio al Porto Antico. Torna Live in Genova Festival

La rassegna organizzata da Duemilagrandieventi propone sei serate con alcuni tra i maggiori protagonisti del panorama musicale contemporaneo, con uno sguardo rivolto ai talenti più amati dalle nuove generazioni

Il Festival va avanti nel ricordo e con lo spirito dello storico fondatore Vincenzo Spera.

Genova. Da domenica 9 a venerdì 21 luglio 2023 tornano al Porto Antico di Genova i concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale contemporaneo nel capoluogo ligure.

I protagonisti della nuova edizione del Festival sono Bresh (domenica 9 e lunedì 10 luglio), Rosa Chemical e Myss Keta (venerdì 14 luglio), Tananai (sabato 15 luglio), Ernia (mercoledì 19 luglio) e Olly (venerdì 21 luglio 2023). I biglietti dei concerti, a esclusione della doppia data di Bresh ormai sold out, sono in vendita su www.ticketone.it, http://www.happyticket e alle casse la sera del concerto.

Da quasi vent’anni colonna sonora dell’estate genovese, il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più freschi del panorama musicale contemporaneo, con un’attenzione particolare verso i talenti più amati dalle nuove generazioni. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.

A organizzare il festival è Duemilagrandieventi, principale azienda di produzione e organizzazione di eventi della Liguria e una delle più importanti del nord Italia. «Dal 2004 il Festival ha come obiettivo quello di portare a Genova il meglio della musica nazionale e internazionale – spiegano Nicolò Sasso e Paola Donati, project manager di Duemilagrandieventi, che quest’anno sono alla guida della rassegna dopo la recente scomparsa in un incidente stradale dello storico fondatore, nonché presidente di Assomusica, Vincenzo Spera – Quella di quest’anno sarà un’edizione senz’altro particolare, ma gli insegnamenti di Vincenzo continuano a vivere insieme a noi e risuonano nei nostri concerti: la voglia di pensare in grande, fuori dagli schemi, il concetto di musica come aggregazione, socialità, vivendola senza frontiere. Oggi, con lo stesso spirito, portiamo avanti il Festival con cui ha riunito a Genova i più grandi nomi della musica internazionale. Un evento che ha anche l’obiettivo di coinvolgere giovani e giovanissimi, con uno sguardo sempre attento ai talenti più amati dalle nuove generazioni e prediligendo i talenti nostrani, come dimostrano i live di Bresh e Olly e i tanti giovani artisti genovesi e liguri che ogni sera apriranno i concerti».

Il programma del Live in Genova Festival si apre domenica 9 e lunedì 10 luglio con il doppio concerto di Bresh, artista genovese classe 1996 e membro della Drill Liguria che arriva nella sua città natale per una delle prime tappe del suo tour estivo. Fresco dal grande successo di “Guasto d’amore”, certificato disco di platino, dell’acclamato album “Oro Blu” e della recente hit estiva “Parafulmini” con Ernia e Fabri Fibra, torna a Genova con due date all’Arena del Mare che sono sold out da mesi.

Il cartellone del Live in Genova prosegue venerdì 14 luglio 2023 con il concerto di Rosa Chemical e Myss Keta. L’artista rivelazione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo porterà a Genova i suoi pezzi tra cui “Made in Italy”, brano da oltre 18 milioni di stream, disco d’oro e in classifica tra i singoli più trasmessi in radio. Insieme a lui sul palco l’artista velata Myss Keta, performer e rapper dall’attitudine punk, per un concerto all’insegna della provocazione e dell’irriverenza. La data del 14 luglio si svolge in collaborazione con il Liguria Pride.

Il giorno seguente, sabato 15 luglio, dopo diversi sold out nei palazzetti di tutta Italia, approda sul palco dell’Arena del Mare Tananai. Insieme alla sua band, porterà davanti al pubblico genovese tutti i suoi più grandi successi, dalle hit su cui scatenarsi, come “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino) e “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino), alle canzoni più malinconiche, come “Abissale” (doppio disco di platino) e “Tango” (triplo disco di platino), con cui si è classificato 5° al Festival di Sanremo 2023.

Mercoledì 19 luglio prosegue il programma del Live in Genova con il concerto di Ernia, che fa tappa nel capoluogo ligure con il suo “Tutti hanno paura – Summer tour”. Dopo il grande successo del tour invernale nei palasport e i sold out a Milano, Roma e Napoli, l’artista torna sul palco insieme alla band per presentare i brani dell’album uscito lo scorso novembre per Island Records “Io non ho paura” e per ripercorrere i suoi più grandi successi estratti dal fortunato “Gemelli”.

Così come per l’apertura, a chiudere i concerti della nuova edizione del Live in Genova è un talento nostrano: venerdì 21 luglio a calcare il palco dell’Arena del Mare è Olly, artista genovese classe 2001 che si è fatto notare nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Polvere”. L’artista emerso dalla scena rap ligure farà ballare il pubblico della sua città con le sue hit, tra cui “Il Primo Amore”, “Lego”, la sua versione de “La Notte”, e con gli ultimi successi estratti dall’Ep “Il Mondo Gira”.

Biglietti su www.ticketone.it

Informazioni: www.liveingenova-festival.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...