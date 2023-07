Il giro del mondo del Vespucci parte da Genova, Bucci: «Abbiamo tutti il sangue salato e di questo siamo orgogliosi»

Bucci ha anche ricordato che The Ocean Race è stata vinta da 11th Hour Racing e, con essa, da Francesca Clapcich che è stata la prima italiana nella storia a vincere la regata

«Oggi parte il Vespucci che è una gloria della nostra nazione e della Marina militare – ha detto Bucci sul palco della cerimonia ufficiale -. Tutto il nostro governo e i ministeri partecipano per far sì che questo viaggio sia un viaggio di eccellenza, ma un viaggio importante, un viaggio che diventa un modo per far parlare dell’Italia nel mondo. Assieme al Vespucci c’è la nostra cultura, c’è il nostro stile, il cosiddetto Italian style, famosissimo nel mondo, ci sono la nostra cultura, il nostro cibo, le nostre tradizioni, il nostro modo di vivere, la nostra qualità di vita, c’è l’Italia e c’è l’Italia che gira il mondo per mostrare di cosa sono capaci di italiani. Io come cittadino italiano, come genovese e come sindaco di questa città, sono molto orgoglioso di questo e sono felice che questa partenza avvenga qui da Genova, una città che col mare ha vissuto per anni. Per secoli sul mare ha trovato sviluppo economico e lo trova adesso. Lo trova oggi, lo troverà per i giorni a venire, per gli anni a venire. Del mare abbiamo bisogno, sul mare noi viviamo. Lasciatemelo dire: abbiamo tutti il sangue salato e di questo ne siamo assolutamente orgogliosi»

«Voglio ringraziare i ministri. Voglio ringraziare la Marina militare, voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, a cominciare da Difesa Servizi, di aver scelto la città di Genova, averla scelta nella settimana dell’Ocean Race dove si conclude un giro del mondo, un’altro percorso eccezionale che ci ricorderemo per gli anni a venire – ha proseguito il Sindaco -. Grazie a tutti e mi raccomando tutti assieme, diciamo buon vento Vespucci. Il Sindaco si è voluto presentare sul parco col berretto della Marina «dove ho servito 18 mesi», ha detto, ricordando il periodo del servizio militare».

