“Tilt”, dal 2 giugno a Castello d’Albertis la mostra internazionale di illustratori contemporanei

na doppia esposizione nelle sale di Castello D’Albertis. Sabato 2 luglio apre al pubblico Tilt, XVIII edizione della mostra internazionale di illustratori contemporanei, realizzata e curata dall’associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Genova e del Comune di Cremona.

La rassegna, che sarà visitabile fino al 10 settembre, è dedicata agli illustratori che hanno partecipato all’annuale concorso organizzato da Tapirulan. In mostra 52 opere di altrettanti artisti selezionati dalla giuria presieduta dall’ospite d’onore Guy Billout e composta da Martino Negri, Marta Sironi, Simone Rea, Tania Yakunova e dal presidente dell’associazione Tapirulan, Fabio Toninelli.

La seconda sezione ospita Be You, interamente dedicata a Guy Billout, con opere che ripercorrono 50 anni di carriera dell’artista.

Nato nel 1941 in Francia, Guy Billout si è trasferito negli Stati Uniti alla fine degli anni ‘60, dove ha trasformato la sua attività, da grafico a illustratore, collaborando con le principali testate americane e internazionali: The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Atlantic Monthly, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Il percorso espositivo inizia con gli esordi alla fine degli anni ‘60 per la rivista New York Magazine, seguono lavori per i primi libri per l’infanzia, di cui sono esposte sia le opere originali sia le edizioni dell’epoca. Ampio spazio è dedicato alla ventennale collaborazione di Billout con il magazine The Atlantic Monthly, una collezione unica nel suo genere, con immagini dal delicato stile minimale, colorate ad aerografo, formidabile mix di ironia e poesia. In mostra molte delle illustrazioni iconiche dell’artista francese, che hanno influenzato in modo determinante molti illustratori contemporanei, ponendo Guy Billout come il precursore della cosiddetta “illustrazione concettuale”.

Orario: mar, mer, ven h 10/18; gio h 13/22; sab e dom h 10/19. Lun chiuso

Ingresso: intero € 6, ridotto € 4.50, gratis per i bambini sotto i 5 anni.

Info:

biglietteriadalbertis@comune.genova.it – 010 5578280

info@tapirulan.it – 328/8518849

Con il patrocinio di: Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, Fondazione Štěpán Zavřel, Associazione Culturale Hamelin, Associazione Illustri, AI – Associazione Autori di Immagini, Inchiostro Festival, WOW Spazio Fumetto, Graphic Days Torino, Treviso Comic Book Festival

