Via Manara, la storica insegna “San Giorgio” sostituita da insegna commerciale, la protesta di Anpi

La palazzina è vincolata, ma la sede di Sestri Ponente dell’associazione si dice certa che le regole siano state rispettate e chiede, quindi, una «soluzione empatica». Intanto scrive alla Soprintendenza oltre che a Comune, municipio e azienda

Ecco la lettera dell’Anpi

La Sezione Anpi di Sestri Ponente fa proprie le rimostranze e l’indignazione di molti sestrini, e non solo, per la decisione di sostituire sulla palazzina Coppedè di via Manara l’insegna “San Giorgio” con quella del nuovo proprietario GIOBAGNARA.

Vorremmo ricordare come, quella palazzina che è soggetta a vincoli della Soprintendenza sicuramente per le pregevoli linee architettoniche, per il movimento operaio genovese e per i sestrini rappresenta anche uno dei momenti più tragici per i lavoratori che da quelle mura il 16 giugno 1944 furono deportati verso i campi di concentramento tedeschi. Testimonianza del ruolo di quella fabbrica, indipendentemente dal tipo di produzione che veniva esercitata al suo interno sono le due lapidi che raccolgono nomi e volti dei lavoratori caduti nella guerra di liberazione e il successivo attestato da parte del Comune di Genova.

Il nome “San Giorgio” pertanto è indissolubile da quella memoria che ci ricorda il prezzo che i lavoratori genovesi e della “San Giorgio” pagarono nella lotta per la Democrazia e per la salvaguardia degli apparati industriali della città.

La sostituzione di quell’insegna offende pertanto la sensibilità di chi ancora oggi ha memoria di cosa accadde a padri, nonni, amici, ridotti in schiavitù dall’occupante tedesco.

Certi dell’osservanza delle prescrizioni da parte della proprietà, auspichiamo una connessione empatica della stessa con la nostra realtà territoriale come è sempre stata con le aziende che vi hanno operato e siamo certi che i diversi uffici interessati troveranno una soluzione, riposizionando la storica scritta “San Giorgio” dove stava, con una soluzione diversa e altrettanto efficace dell’insegna della nuova proprietà.

In un Municipio dove risultano vincolati su edifici simboli divisivi come il fascio littorio, rappresenterebbe un vero atto di spregio alla storia e alla memoria non ridare centralità all’edificio “San Giorgio” con tutto ciò che ha rappresentato.



