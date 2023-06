Nella notte invasione di cinghiali e sprofondamento in via Donghi, che si è allagata

L’ennesima voragine nell’asfalto della strada si è creata proprio a causa della perdita. Buco transennato. Istituito il senso unico alternato

Serata e notte di branchi o esemplari isolati segnalati in molte zone della città. Ieri, a San Teodoro, ben sette cinghialetti sono rimasti chiusi in un giardino privato, mentre la mamma si trovava nel giardino attiguo piuttosto agitata. I cittadini, estremamente preoccupati, non sapevano cosa fare. Alla fine i sette piccini sono riusciti a uscire da soli.

Altri branchi di ungulati o esemplari singoli sono stati segnalati in via Carlo Linneo a Rivarolo, in via Adamoli e in via all’Opera Pia, nei giardini della facoltà di Ingegneria dove vengono spesso segnalati.

Diverso il problema che si è verificato in via Donghi, dove è avvenuto l’ennesimo sprofondamento della strada causato da una perdita d’acqua, stavolta all’altezza del civico 220 rosso. La perdita, poco prima delle 6 del mattino, ha allagato la strada e creato una voragine che è stata transennata per impedire incidenti. È stato istituito il senso unico alternato in attesa della riparazione.

In copertina: foto di Chiara Cavenaghi

