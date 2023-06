Torna “FuoriFormato”, il festival internazionale di danza contemporanea e videodanza

Giunto all’ottava edizione, FuoriFormato presenta al pubblico una selezione di 9 performance dal vivo, dal 27 al 29 giugno a Villa Durazzo Bombrini, e una serata dedicata esclusivamente alla videodanza, che si terrà il 30 giugno al Teatro Akropolis, con la proiezione dei 10 film finalisti della sezione internazionale Stories We Dance, preceduta, alle 18.30, dai 7 progetti della sezione nazionale Laboratorio Italia

In programma anche una sezione speciale EXTRA Giardino Zed, realizzata in collaborazione con COORPI (Torino), Cro.me. – Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano) e Zed Festival (Bologna), che prevede 4 proiezioni fuori concorso: nakładamy się, Ewelina Węgiel (Polonia), The Body, Nika Zhukova, Rimma Gefen (Israele), Ticking, Lara Parizek (Stati Uniti), IO|OI, Francesco Lorusso (Italia), Breath, Catalin Rugina (Romania), realizzate con tecnologie di realtà aumentata e di realtà virtuale (AR/VR), fruibili con visori VR.

FuoriFormato è stato organizzato dal Comune di Genova con Teatro Akropolis, Rete Danza Contempoligure e Augenblick, in collaborazione con Società per Cornigliano e con lo sponsor istituzionale IREN. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione.

Il Festival, una delle principali iniziative dedicate alla creatività giovanile che presenta un importante spaccato internazionale dei diversi linguaggi artistici contemporanei, è inserito negli eventi collaterali di Ocean Race.

«FuoriFormato – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso – si conferma come appuntamento di spicco per i giovani artisti che vogliano confrontarsi con i nuovi linguaggi della danza e sperimentare nuovi strumenti di comunicazione con coetanei di tutto il mondo. Genova si sta affermando sempre più come città attrattiva per le produzioni cinematografiche e come set naturale per molte serie tv di successo: fattori che, oltre a essere volano di marketing territoriale, sono strategici per tutto l’indotto dell’industria artistica, come opportunità per tanti talenti emergenti del nostro territorio e di fuori regione».

Tra le oltre 1000 candidature arrivate, una giuria di esperti ha selezionato 27 proposte, suddivise in diverse sezioni: 9 per la danza live con 2 prime nazionali, 6 prime regionali e artisti da Italia Germania, Spagna, Portogallo e Panama, 10 per la video danza sezione internazionale con opere provenienti da Cina, Belgio, Estonia, Brasile, Serbia, Russia, Canada e tre dance film dalla Germania, e 7 per la videodanza sezione nazionale, quest’ultima avviata con successo nelle ultime due edizioni.

A completare l’intenso programma, alcuni eventi di rilevanza nazionale, come mAPs – migrating artists project, un progetto di cooperazione transmediale tra cinque Paesi europei, creato grazie al sostegno del programma Europa Creativa 2019-2022, con l’obiettivo di supportare e guidare artisti professionisti attraverso la produzione e la diffusione di una raccolta di screendance di alta qualità, con un impegno verso forti valori etici e realizzato di concerto con COORPI (Italia), DAN.CIN.LAB (Francia), MALAKTA (Finlandia), TANZRAUSCHEN (Germania) e MØZ (Grecia). La prima raccolta di mAPs, proiettata nel corso di FuoriFormato come contenuto unico diviso in cinque capitoli, è incentrata sul tema del potere in Europa.

Inoltre, nel corso delle serate verranno presentati i risultati di – Sottili vacuità – laboratorio realizzato in collaborazione con l’Istituto Gobetti a cui parteciperanno gli studenti delle classi seconde. – Hidden space – laboratorio di video danza aperto a tutti (a partire dai 18 anni) e – Lo spazio della meraviglia – per bambini dai 6 ai 10 anni.

Programma e prenotazioni al link https://fuoriformatofestival.it/programma-e-prenotazioni

Mi piace: Mi piace Caricamento...