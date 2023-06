Quinto, due risse tra minori, in via Gianelli e in spiaggia. Genitore denuncia sui social: «Hanno tentato di rapire mia figlia»

Dopo i problemi degli scontri tra gruppi di ragazzini nelle serate di movida che si erano verificati lo scorso anno, oggi è tornato prepotente il problema dei minori. Intanto una madre ha scritto prima nelle chat dei genitori e poi su Facebook che il marito avrebbe tolto la figlia dalle mani di due donne nel piazzale sopra la stazione, ma al momento nessuno ha presentato denuncia

Si annuncia una lunga estate calda quella del quartiere di Quinto dove oggi si sono verificate due risse. La prima in via Gianelli, dove un quattordicenne è rimasto leggermente ferito. Lo scontro fisico sarebbe maturato nell’ambito del confronto tra minori non accompagnati e ragazzini italiani. Un altro parapiglia è successo in spiaggia, dalla quale i bagnanti sono dovuti scappare nel timore di essere colpiti durante lo scontro. I due gruppi che si sono affrontati si lanciavano bottiglie di vetro e se le sono date di santa ragione. Particolare apprensione dei genitori per i bimbi che avevano portato con sé al mare.

Di questi due fatti preoccupanti, che ben rendono il clima in zona, si occupano i Carabinieri. È intervenuto il nucleo radiomobile.

Sia i Carabinieri sia la Polizia di Stato stanno indagando, invece, su quanto sarebbe successo nel parcheggio sopra la stazione, mercoledì alle 18:00. Una donna ha scritto sui social che due donne avrebbero tentato di portare via la figlia, che si trovava con il marito e che il rapimento sarebbe stato sventato solo dalla prontezza dell’uomo di «reagire fisicamente». Il papà avrebbe anche agguantato una delle due donne, ma la ha poi lasciata andare perché ha comprensibilmente dato la precedenza alla necessità di mettere in sicurezza la bambina. Al momento la questione è rimbalzata solo su chat e social, perché nessuno ha presentato, per ora, regolare denuncia. Le forze dell’ordine hanno comunque acquisito le immagini delle telecamere della zona attorno al parcheggio. Sul piazzale, purtroppo, non ce ne sono.

Sulla pagina Facebook di quartiere sotto il post screenshottato e pubblicato da una terza persona, molti hanno commentato cercando di capire la veridicità della segnalazione.

In copertina: foto di repertorio

