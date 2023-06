Nel Chiostro dei Canonici “La leggenda di Ernest Shackleton eroe dei mari”

Spettacolo di Igor Chierici e Luca Cicolella. Prima la visita guidata alla mostra “E tacquero le onde del mare” nel Museo Diocesano

Giovedì 29 giugno, ore 21:00 In occasione della mostra “E tacquero le onde del mare” e per il ciclo “Sea Stories Festival” “La leggenda di Ernest Shackleton eroe dei mari” – Spettacolo di Igor Chierici.

Terzo spettacolo dell’avvincente trilogia delle Leggende di mare messa in scena per la prima volta per la Rassegna Teatrale estiva Sea Stories nella suggestiva location del Chiostro dei Canonici di San Lorenzo – sede del Museo Diocesano di Genova, quello di Ernest Shackleton è il racconto di uno degli esploratori più famosi del ventesimo secolo. Shackleton e i suoi uomini riuscirono a compiere una delle imprese più difficili che l’uomo abbia mai dovuto affrontare: sopravvivere per più di due anni nell’Antartico con picchi di temperature di meno 40, 50 gradi sotto lo zero. “I ventisei dell’Endurance” guidati da Shackleton, provarono nel 1914 a centrare un obiettivo ritenuto “impossibile”: percorrere il Continente Artico per misurare da un mare all’altro, da una costa all’altra, la penisola antartica e la barriera ghiacciata, in un’ambiziosa, audace, forse folle marcia transcontinentale di duemila miglia, nella terra del limite estremo, dove si mettono alla prova fisico e spirito fino al punto di rottura. La spedizione, infatti, ebbe un risvolto drammatico e l’equipaggio dell’Endurance si ritrovò in una situazione di estremo pericolo in cui la sopravvivenza divenne l’unico vero obiettivo.

L’intera storia sarà raccontata da Frank Hurrey (Igor Chierici, regista e co-compositore), fotografo di bordo che intraprese questo viaggio con l’intento di dare una nuova svolta alla propria carriera di fotografo, e da William Blackborrow (Luca Cicolella, regista) un marinaio clandestino.

Alle ore 20:00, prima dello spettacolo, sarà possibile partecipare alla visita guidata alla mostra “E tacquero le onde del mare” (biglietto d’ingresso del museo con visita guidata € 8,00).

Apertura biglietteria ore 19:30. Visita guidata ore 20;00 e a seguire spettacolo teatrale.

