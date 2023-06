Domani allerta giallo per ondata di calore. Temperature fino a 32 gradi

La situazione tornerà alla normalità nella giornata di venerdì, quando le temperature massime scenderanno a 29 gradi

Ne dà notizia la Protezione civile diffondendo l’allarme nazionale

Ecco le previsioni di Arpal

OGGI MERCOLEDI’ 21 GIUGNO L’espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale sul Mediterraneo centrale determina un’avvezione di aria calda con massime diffusamente oltre i 30°C e umidità su valori generalmente bassi. Possibili condizioni più afose solo localmente e in particolare la sera. Temperature localmente elevate anche nelle ore notturne sulla costa per effetto dei venti di caduta. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, specie nei centri urbani e nelle valli. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti orientali, in particolare su A.

DOMANI GIOVEDI’ 22 GIUGNO Persistono condizioni di caldo torrido (cioè secco) con massime diffusamente oltre i 30°C e temperature localmente elevate anche nelle ore notturne sulla costa per effetto dei venti di caduta. Umidità in aumento in serata per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali nei bassi strati. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare nei centri urbani e nelle valli. Venti localmente forti (40-50 km/h) da Est/Sud-Est su A in mattinata, da Sud/Sud-Est su BCE in serata.

DOPODOMANI VENERDI’ 23 GIUGNO Il transito di una saccatura dalla Francia determina un aumento dell’instabilità. Possibili rovesci o isolati temporali nelle prime ore su Centro-Levante e nuovamente dalle ore centrali, in particolare sui rilievi di A, parte orientale di B, C ed E. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali sui rilievi dal pomeriggio. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo specie nei centri urbani e nelle valli.

