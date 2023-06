Un altro incidente stradale causato da un cinghiale, stavolta in via Cadighiara

Si allunga la lista dei motociclisti vittima di incidente per essersi trovati sulla strada gli ungulati “urbani”

È successo stanotte all’1:15 in via Cadighiara, a Borgoratti. Per fortuna il guidatore del mezzo non avrebbe riportato ferite importanti.

Sul posto è arrivata la pattuglia del turno notturno della Polizia locale per i rilievi e per assicurarsi che non ci fossero ancora ungulati sulla sede stradale a causare problemi per la sicurezza della viabilià-

In copertina: foto di repertorio

