Il Sindaco di Sant’Olcese: «Viabilità, i nostri comuni non possono essere ostaggio di scelte altrui»

«Ribadendo e sottolineando l’inammissibilità della situazione, l’amministrazione comunale di Sant’Olcese, in assenza di risposte immediate ed adeguate alla problematica si riserverà di porre in essere ogni azione possibile al fine di tutelare i propri cittadini»

Il sindaco Sara Dante e l’amministrazione comunale di Sant’Olcese, esprimono s«concerto e scoramento per l’inaccettabile situazione legata alla totale congestione della viabilità sulle direttrici che portano verso l’ingresso dell’autostrada A7 e Bolzaneto».

« A distanza di due anni dalla decisione di ridurre la carreggiata ad un’unica corsia in via Mercati Generali – scrive, in una nota, il primo cittadino del comune dell’Alta Valbisagno -, i successivi incontri con l’amministrazione comunale di Genova alle cui parole non è stato dato alcun seguito, gli inaccettabili ritardi con cui sono stati svolti lavori di ripristino resosi necessari a seguito di incidenti avvenuti nel tratto interessato, appuriamo con sgomento che nulla è cambiato»

«La suddetta situazione, unita al timing scellerato con cui vengono programmati i lavori in autostrada A7, nonché all’aumento esponenziale del traffico pesante – prosegue Dante -, determinato anche dell’inaugurazione di nuove strutture in mancanza di un adeguamento viario strutturale, stanno recando danni enormi al tessuto socio-economico dei nostri comuni, senza contare le ore che i cittadini impiegano ad uscire dai confini comunali per raggiungere i posti di lavoro e studio. L’amministrazione comunale di Sant’Olcese, unitamente a quella di Serra Riccò, ha incontrato diverse volte il comune di Genova ed il Municipio V per portare soluzioni funzionali ad una agevolazione della situazione in essere. Molte le parole a cui non è stato dato seguito. Per questo motivo abbiamo di recente formulato una richiesta formale d’incontro al Sindaco Metropolitano il quale, non ritenendo esserci gli estremi per un incontro, delegava i propri assessori. Da allora nessuna comunicazione è pervenuta».

