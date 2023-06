Career Day Unige, appuntamento dal 20 al 23 giugno nella Biblioteca Universitaria

Il Career Day di Ateneo, evento nato nel 2010 e organizzato con cadenza annuale, rappresenta un importante appuntamento di incontro tra studenti, laureati e aziende

Quest’anno verrà ospitato nelle sale della Biblioteca Universitaria di Genova, il 20, 21, 22 e 23 giugno, dalle 9:30 alle 16:00.

L’edizione 2023 del Career Day UniGe segna il record di presenze, con 80 aziende distribuite sui 4 giorni: una richiesta di profili molto varia grazie al fatto che le aziende provengono da diversi settori del mondo della produzione e dei servizi.

Nel corso della manifestazione, studenti e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui e consegnare il proprio CV. Avranno inoltre la possibilità di assistere alle presentazioni aziendali per conoscere, in modo dettagliato, le opportunità di inserimento professionale nonché i profili ricercati, le competenze richieste, le modalità di selezione utilizzate.

Numerose le attività preparatorie organizzate dal Career Service di UniGe per aiutare i propri studenti e laureati a cogliere al meglio le opportunità dell’evento:

webinar su come compilare al meglio il proprio CV

webinar su come prepararsi al meglio per affrontare le giornate dell’evento

CV-Check point: un incontro aperto dove chiedere consigli sul proprio CV

servizio di Cv-Check: consulenza approfondita e personalizzata per la compilazione del proprio CV

Saranno presenti il Settore orientamento agli studi universitari con l’offerta formativa delle lauree magistrali, il Settore Apprendimento permanente con l’offerta formativa post lauream e il Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico per informazioni sulla creazione e avvio d’impresa.

«Il Career Day è ormai un appuntamento consolidato per le aziende e rappresenta una delle iniziative concrete che l’Università di Genova realizza con l’intento di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati» afferma Giulia Pellegri, delegata del Rettore per le attività di orientamento, tutorato e placement che prosegue «È un’occasione unica, anche per i nostri futuri laureati, di esplorare le diverse strade che il mondo del lavoro offre e di ricevere informazioni preziose per orientare al meglio la propria carriera professionale. Durante questo Career Day, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare professionisti di diversi settori e di ascoltare le loro esperienze, fare domande, ottenere consigli ma soprattutto si apriranno davanti a loro preziose prospettive professionali».

Per informazioni: https://unige.it/career-day

