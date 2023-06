Regata 999: nove equipaggi, nove centri servizi famiglie, nove municipi

Assessore Rosso: “Un esempio di inclusione tra territorio e politiche sociali, in sinergia con The Ocean Race”

È partita questa mattina dal molo del Galata Museo del Mare la Regata 999, promossa con la collaborazione dell’assessorato a Servizi sociali, Famiglia e Disabilità nell’ambito del Lerning Program di The Ocean Race Genova The Grand Finale.

I nove equipaggi, formati dai minori seguiti dai nove Centri Servizi Famiglie, hanno rappresentato i nove Municipi che sono stati coinvolti all’interno del progetto C-City legato alla tematica dell’economia circolare applicata ai territori. Un percorso fatto di ricerche e attività a carattere ambientale sui territori municipali, con due mesi di allenamenti sulle nove imbarcazioni messe a disposizione da quattro circoli velici già in rete con il Comune di Genova per il progetto di vela solidale “Le voci del Mare”.

La Regata 999, dopo l’uscita in mare è stata ammirata davanti a Boccadasse e in tutto lo specchio acqueo antistante corso Italia. Sono 80 i minori saliti a bordo in questa esperienza con 9 educatori in barca e 18 skipper/velisti coinvolti. Al rientro al Galata Museo del Mare grande festa con merenda sul molo per tutti i ragazzi. I circoli velici coinvolti sono Il Mandraccio, il Centro Velico Interforze, il Circolo Dipendenti Enel e il Circolo Ilva. Il percorso è stato proposto dall’associazione Non Solo Vela Aps con il sostegno di Yuki Onlus, Finlog, Preti 1851, Cressi e PSA Italy.

«Oggi è una grande festa, Ocean Race inizia nel modo più bello – ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso – Ci sono nove barche, nove equipaggi che rappresentano i nove Municipi e, a portare alta la bandiera dei Municipi, ci sono i ragazzi dei nove centri sociali. Un bel lavoro di inclusione tra territorio e politiche sociali, che abbiamo fatto in sinergia con Ocean Race».

I nove equipaggi si sono allenati per due mesi sulle nove imbarcazioni e, dopo la regata del 17 giugno, saranno premiati lunedì 26 giugno sul palco dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante (ore 11.30). Ad aprire la cerimonia l’introduzione musicale con due valenti pianisti “Talenti al quadrato”, a cura di Andrea Carretti e Philos Accademia Pedagogica Genova. Alle ore 12 la premiazione per tutti i partecipanti alla veleggiata con, a seguire, un light lunch nell’area Innovation Village. Saranno premiate le prime tre imbarcazioni con le coppe messe a disposizione dalla Fiv Primazona e tutti gli equipaggi saranno premiati con una medaglia messa a disposizione da Assonautica Genova. A tutti i membri degli equipaggi verrà donato un “box” di prodotti dolciari messi a disposizione da Preti e una maglietta messa a disposizione da Cressi. Alla premiazione sono invitati tutti i sostenitori e tutte le strutture dei nove centri servizi con gli educatori. Sarà anche la prima occasione di visita al Villaggio che riserva tante possibilità laboratoriali ed interattive che potranno essere godute anche nei giorni successivi.

I CEL-Centri Educazione al Lavoro, che offrono percorsi educativi e di avvicinamento al mondo del lavoro a minori tra i 16 e 20 anni, hanno ideato e prodotto oggettistica varia con materiale di riciclo come vele messe a disposizione da Quantum Sails, legno recuperato da pallets e altri materiali di riciclo. Una parte dei lavori sarà in esposizione all’Ocean Live Park dopo aver riscosso molto

Coniugare il lavoro manuale, l’ideazione artistica e il riciclo di materiali va nella direzione di un nuovo modo di vedere l’approccio pedagogico che si lega ai temi fondanti di The Ocean Race quali la salute degli Oceani e l’economia circolare.

