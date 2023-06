Minaccia il suicidio per l’ennesima volta, stavolta dal Monumentale. Via XX chiusa per quasi un’ora e mezza

Si tratta di un uomo che negli anni ha minacciato di uccidersi gettandosi dalle gru del terminal Sech e, diverse volte, da una gru che all’epoca era nella Darsena. Stavolta ha scelto il ponte di via XX Settembre

Per questo è stato necessario chiudere la strada per piazzare il grande “materasso” gonfiabile per attutire un eventuale impatto e la gru con l’autoscala. Via XX è stata chiusa dalle 22:25 alle 23:50. Dirottati i mezzi privati e quelli pubblici.

L’uomo, M. P., pescatore ultrasessantenne, dal 2017, nel corso degli anni ha inscenato diverse volte la minaccia di plateali gesti estremi, via via per ottenere il dissequestro della sua barca (che però non era avvenuto), una casa dopo uno sfratto, medicine che non riusciva a pagare, una seconda minaccia di sfratto.

L’ultima volta, nel luglio 2022, si era arrampicato sulle enormi gru del terminal Sech. A convincerlo a scendere erano stati gli uomini della Capitaneria di porto.

L’uomo vive del suo lavoro e di una modesta pensione della moglie. Nonostante le estreme condizioni di indigenza, non era neppure riuscito a ottenere il reddito di cittadinanza. Arrivato alla pensione, sembra che adesso questa non gli venga corrisposta. Così, disperato, è tornato a minacciare il suicidio.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, la Polizia locale per la chiusura della strada, le volanti della Polizia di Stato, l’automedica golf1 del 118.

Convinto a scendere, è stato affidato ai militi della Croce Blu di Castelletto per il trasporto in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi.

