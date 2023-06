Via Balbi chiusa da giovedì 8 a sabato 10 giugno. I bus cambiano percorso

A seguito della chiusura al transito veicolare di via Balbi, giovedì 8 e venerdì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e sabato 10 giugno dalle ore 6.00 alle ore 16.00, le linee 20, 32, 34, 35, 35/ e Volabus modificheranno il percorso. Ecco come

• Linea 20

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 32

I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguiranno per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 34

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea.

• Linee 35 e 35/

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea Volabus

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove riprenderanno regolare percorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...