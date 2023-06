Riforestazione di Posidonia in Liguria: un progetto UniGe messo in pratica da Yacht Club Italiano e Rolex

Il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova e l’International School for Scientific Diving hanno predisposto un intervento di riforestazione di praterie di Posidonia oceanica degradate nel Mar Ligure

Università di Genova e Yacht Club Italiano, in occasione della Rolex Giraglia che quest’anno celebra i suoi primi settanta anni, insieme alla Commissione europea e Confindustria Nautica, presentano un’iniziativa di riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica in Liguria. La presentazione del progetto sarà in occasione della Giornata mondiale degli oceani, giovedì 8 giugno 2023 alle 14:30 – Palazzo Tursi – Sala Giunta Nuova

Contro la perdita di biodiversità del mare

Le attività umane stanno causando tassi di perdita della biodiversità senza precedenti e gli effetti del cambiamento climatico stanno ulteriormente aggravando questo declino. Per questo esistono programmi di ripristino degli ecosistemi marini in tutto il mondo, in armonia con la missione Decade of Ecosystem Restoration 2021-2030 appena lanciata dalle Nazioni Unite. Tra questi, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova e l’International School for Scientific Diving hanno predisposto un intervento di riforestazione di praterie di Posidonia oceanica degradate nel Mar Ligure. Un’attività di 24 mesi sulle aree del territorio interessato dalla regata, che verrà illustrato dagli attori principali in occasione dell’evento dedicato in occasione della Giornata mondiale degli oceani giovedì 8 giugno 2023.

Per la 70° edizione la Rolex Giraglia, si fa promotrice di una iniziativa concreta di sostenibilità ambientale dimostrando così il proprio impegno in termini di Corporate Social Responsability.

La realizzazione di questa iniziativa è volta a implementare e sostenere le politiche ambientali territoriali, in un’ottica di cooperazione per la tutela dell’area marina interessata dalla regata, tematica che già giova dell’azione dell’Unione europea, e che per sua natura richiede una forte cooperazione fra autorità ed enti locali di diversi paesi e di cui la Rolex Giraglia – che dal 1953 lega Italia e Francia in una competizione

sportiva – è già in parte testimonianza.

