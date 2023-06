Rientro dalle seconde case e fiera a Struppa: 14 chilometri di coda sulla Statale 45

Fila di auto praticamente ferma tra Bargagli e Struppa al rientro dal ponte del 2 Giugno

A segnalarcelo sono alcuni lettori che hanno impiegato moltissimo tempo a percorrere il breve tratto tra Bargagli e Traso. Il sito dell’Aci conferma. Sotto: la situazione.

Il problema nasce dal rientro dei genovesi che hanno trascorso il fine settimana lungo del 2 giugno nelle seconde case, nell’entroterra, in Valbisagno. Molti stanno rientrando in città e il deflusso dei veicoli trova forti rallentamenti a causa della Fiera del bestiame in atto a Struppa. Subito dopo il quartiere genovese, la viabilità torna scorrevole.

Il problema sta nel fatto che la deviazione per la fiera butta tutte le auto su via Adamoli che però è a una sola corsia perché ci sono in corso interventi per la delimitazione della corsia dei bus e la pista ciclabile. Un lavoro che, forse, sarebbe stato saggio sospendere per un giorno, vista la concomitanza con la Fiera.

