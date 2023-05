Fumo nell’ambulatorio Dimi del San Martino, 6 persone evacuate

Tra le possibili cause del forte odore scaturito, in fase di verifica, alcuni lavori che starebbero interessando la struttura

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che intorno alle ore 17.10 di oggi si è resa necessaria l’evacuazione di 6 persone da un ambulatorio del DIMI per presunta intossicazione. Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, Arpal e 118.

Per nessuna delle 6 persone coinvolte si è reso necessario il trasporto in ambulanza per un eventuale ricovero precauzionale. Verificata l’assenza di rischi, l’attività è ritornata regolare nell’arco di 20 minuti.

Il personale in servizio e i pazienti hanno incominciato a sentire un bruciore alla gola. Medici ed infermieri hanno prontamente fatto evacuare l’edificio e chiamato i Vigili del fuoco. La centrale operativa VVF ha così inviato una squadra e il nucleo NBCR per la rilevazione di eventuali sostanze presenti nell’aria. Protetti con speciali tutte e con le bombole per respirare aria pulita, due unità sono entrate con gli strumenti. Dopo un primo rilevamento, gli speciali strumenti in dotazione al Corpo Nazionale non hanno rilevato nulla. Dopo circa 2 ore il funzionario di guardia ha predisposto un’ulteriore verifica che è nuovamente risultata negativa.

Nessuna persona ha avuto necessità di cure mediche

