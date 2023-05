Riaperta la galleria Monte Sperone dopo i sopralluoghi dei tecnici dell’Autorità giudiziaria

I consulenti hanno confermato la transitabilità su tutte le corsie del tunnel della A12. Ancora code da smaltire

Sono terminati i sopralluoghi all’interno della Galleria Monte Sperone Ovest sulla A12 Genova-Sestri Levante da parte dei consulenti indicati dall’Autorità giudiziaria, supportati dai tecnici Aspi, all’esito dei quali è stata confermata la transitabilità su tutte le corsie disponibili all’interno del fornice.

Pertanto, nel tratto compreso tra Genova Est e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, sono attualmente in corso le attività di rimozione delle limitazioni per ripristinare il transito su tutte le corsie disponibili in entrambi i sensi di marcia. Si prevede quindi un progressivo miglioramento delle condizioni di viabilità nelle prossime ore.

Al momento in A12 Genova- Sestri Levante si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Genova Nervi – Genova Est in direzione Genova. Nella stessa direzione si registrano altri 2 km a causa di un veicolo fermo nel tratto tra Rapallo e Genova Nervi. Vi sono rallentamenti anche in direzione Sestri Levante nel tratto compreso tra il bivio con l’A7 e Genova Est.

A seguito di tali code si hanno ripercussioni anche in A7 Genova – Serravalle tra il bivio con l’A10 e il bivio con l’A12 e in A10 Genova – Savona dove si registrano code nel tratto compreso tra Genova Aeroporto ed il bivio con l’A7.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet http://www.autostrade.it. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono inoltre diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. E’ inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center Autostrade per l’Italia al numero 803.111.

Stamattina il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone avevano chiesto «una rapida conclusione dei sopralluoghi dell’autorità giudiziaria nella galleria di Monte Sperone, dove mercoledì sera si è verificato un incidente che ha coinvolto dei cavi».

«Ovviamente – aveva aggiunto Toti – è necessario che l’autorità giudiziaria faccia tutte le verifiche del caso –. Ma chiediamo che vengano fatte in tempi il più possibile brevi, in grado di tener conto della sicurezza dei cittadini che transitano nella galleria ma anche del traffico, lavorando in ogni momento possibile per arrivare alla riapertura della Monte Sperone se le indagini escluderanno la presenza di problemi strutturali».

Mi piace: Mi piace Caricamento...