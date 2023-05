Scambio di carreggiata dopo la caduta di cavi in A12: maxi coda in A12 e ricadute sulla A7. Code in sopraelevata

In A12 code in entrambe le direzioni per il doppio senso di marcia istituito da stanotte alle 2:00 per permettere la riapertura. Ecco la situazione alle 8:00 sulle diverse autostrade attorno alla città

Alle ore 2:00 di stanotte sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 in direzione Genova precedentemente chiuso dopo che nella serata di ieri all’interno della Galleria Monte Sperone, per cause ancora da accertare, un cavo ha urtato alcuni veicoli in transito.

La riapertura è stata possibile grazie all’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e pertanto lungo il tratto al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia.

Tale configurazione verrà mantenuta fino al termine degli accertamenti da parte delle autorità preposte per determinare le cause di quanto accaduto.

In ragione dei prevedibili accodamenti che si registreranno in giornata soprattutto durante le fasce orarie di punta, sia in direzione Genova che in direzione Sestri Levante, agli utenti che prevedono di percorrere la tratta di A12 in questione si consiglia di verifica le condizioni di viabilità prima di mettersi in viaggio e di mantenersi informati tramite il sito autostrade.it, RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e il canale Telegram “My Way-Liguria” di Autostrade per l’italia. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

A7

Direzione Genova

Coda su Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per ripristino incidente.

Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per ripristino incidente

Direzione Milano

Coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per ripristino incidente

Traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria

A10

Direzione Genova

Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A12

Direzione Rosignano

Coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per Ripristino incidente

Direzione Genova

Coda di 3 km tra Genova Nervi e Genova est per Ripristino incidente

A26

Coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

