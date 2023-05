La “Rete Genovese” delle associazioni critiche organizza 8 flash mob contro il nuovo forno crematorio

Saranno organizzati in piazzale Resasco in contemporanea con con la Settimana dei Cimiteri monumentali

La Rete Genovese ha organizzato, in occasione della settimana dei cimiteri che si terrà a Staglieno dal 26 maggio al 5 giugno, otto flash mob in piazzale Resasco per esprimere «la sua contrarietà al progetto che prevede la costruzione di un nuovo tempio crematorio nel suddetto cimitero».

I flash mob seguiranno il seguente orario: venerdì 26 maggio dalle ore 16.40; sabato 27 maggio dalle 15.45; lunedì 29 maggio dalle 17.00; martedì 30 maggio dalle 16.30; mercoledì 31 maggio dalle 17.30; giovedì 1° giugno dalle 16.45; domenica 4 giugno dalle 16.45; lunedì 5 giugno dalle 17.00



Per la Rete Genovese, ecco le associazioni e i comitati firmatari

Comitato Giardini Malinverni

Comitato Officine Sampierdarenesi

Comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe

Comitato contro la cementificazione di Terralba

OpposizioneSkymetro – Valbisagno Sostenibile

Comitato con i piedi per terra

Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova

Comitato Valpolcevera Resistente San Quirico Comitato Porto Aperto

Comitato SìTram Genova

Comitato Nervi 2022 no ZTL

Comitato spontaneo Trasta Fegino

Comitato liberi cittadini di Certosa

Comitato sotto il ponte Bisagno

Comitato Cittadini Banchelle

Comitato Vie Ardoino e Landi

Comitato Donne di Cornigliano

Comitato Tutela Ambientale Genova

Comitato Acquasola

Circolo Nuova Ecologia

Circolo San Bernardo

Associazione Amici di Ponte Carrega

Associazione Mobilita Genova – MobiGe

Rete Cittadina “Insieme per la Salute di Tutti”

Rete Spazio Libero Malinverni

Italia Nostra Onlus

ISDE Medici per l’ambiente

Medicina Democratica movimento di lotta per la salute

Associazione Quelli del Ponte Morandi

Movimento indipendente dei Cittadini per Carignano

NO alla cementificazione di Nervi

WWF Genova Città Metropolitana

Coordinamento Ligure per la gestione corretta dei rifiuti

Società della Cura

AMA Associazione Abitanti Maddalena

