Crollo dei cavi nella galleria Monte Sperone, la Procura indaga per crollo colposo. Domani nuovi sopralluoghi

Autostrada percorribile con scambio di carreggiata in doppio senso di marcia. Oggi lunghe code e veicoli che, per evitare gli incolonnamenti in A12, hanno ingolfato la viabilità cittadina

Dopo i sopralluoghi di oggi, sono previsti nuovi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente che ieri sera ha visto tre feriti, gli operai che viaggiavano su un furgone (tutti soccorsi in codice giallo e trasportati in ospedale), e diversi mezzi danneggiati: oltre al furgone anche un pullman e due auto.

«In seguito al distacco di un cavo che, per cause ancora da accertare, ieri sera ha urtato alcuni veicoli in transito all’interno della Galleria Monte Sperone sulla A12 Genova-Sestri Levante, sono stati programmati ulteriori approfondimenti in sede per chiarire la dinamica dell’evento – fa sapere Aspi -. Pertanto, al fine di consentire ai tecnici individuati dalle istituzioni preposte di svolgere gli accertamenti ritenuti necessari, la galleria rimarrà chiusa anche nella giornata di domani. Resta comunque aperto il tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 in direzione Genova, grazie all’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, dove il traffico continuerà a transitare su una corsia per senso di marcia».

I tempi per il dissequestro della galleria potrebbero non essere brevi. La Procura attende le risultanze dei sopralluoghi dei tecnici sulla base delle quali decidere di riaprire la galleria al transito o disporre nuovi accertamenti affidati a un perito.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Infrastrutture Giacomo Giampedrone dicono di essere «in costante contatto con i vertici di Autostrade per l’Italia e con il prefetto di Genova Renato Franceschelli per monitorare la situazione del traffico sull’A12, tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 verso Milano, nella galleria Monte Sperone. Regione Liguria auspica una veloce conclusione dei rilievi per comprendere la dinamica dell’accaduto, in modo da limitare il più possibile i disagi già significativi con code, rallentamenti e ripercussioni sul traffico cittadino».

Autostrade per l’Italia dice di essere «a disposizione dell’Autorità giudiziaria per qualsiasi ulteriore approfondimento», aggiunge che «Scusandosi per i disagi in ragione dei prevedibili accodamenti che si registreranno, soprattutto durante le fasce orarie di punta sia in direzione Genova sia in direzione Sestri Levante» ha «intensificato i flussi informativi rivolti all’utenza» e «ricorda ai viaggiatori che prevedono di percorrere il tratto in questione, di verificare le condizioni di viabilità prima di mettersi in viaggio e di mantenersi informati tramite il sito autostrade.it, RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e il canale Telegram “My Way-Liguria” di Autostrade per l’Italia. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24».

