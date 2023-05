Sabato e domenica tornano le eccellenze gastronomiche di “Tipicamente Chiavari”

Diretta del giornalista e gastronomo Marco Benvenuto sulla pagina Facebook dell’iniziativa

Sabato 27 e domenica 28 maggio si rinnova l’appuntamento in programma ogni ultimo weekend del mese con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti e con il patrocinio del Comune, che porta in via Rivarola le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, a denominazione geografica protetta e chilometro zero, i prodotti di stagione e tante idee regalo.

Per l’edizione di maggio è previsto il ritorno del giornalista e gastronomo Marco Benvenuto, in collegamento per tutta la giornata di sabato grazie alle dirette Facebook a partire dalle ore 11 sulla pagina ufficiale “Tipicamente Chiavari” che porteranno alla scoperta dei protagonisti del mercato e dei loro prodotti. Volto noto al grande pubblico per la sua lunga esperienza nelle emittenti locali, da anni Benvenuto si occupa di enogastronomia ed è il fondatore del sito Zena a Toua, specializzato nella cucina tradizionale ligure e nell’informazione di settore a livello regionale. Attualmente conduce la trasmissione #benvenutoindiretta che viene trasmessa sui social con interviste a ospiti legati al mondo della cucina, ma non solo, ligure.

Inoltre, sempre nella giornata di sabato, a partire dalle 11 saranno attivi in via Rivarola i laboratori per bambini a cura dell’associazione HakunaMatata Sestri Levante, tra dimostrazioni scientifiche per tutte le età e attività creative legate al mare.

