Nel centro storico, dal 24 al 28 maggio, torna la BeDesign Week

La manifestazione, organizzata dal DiDe – Distretto del Design, rianima il centro storico con luoghi espositivi unici, un programma d’iniziative sempre più ricco, opportunità d’incontro e un unico scopo: valorizzare il design e l’innovazione. Confermata la partecipazione del mondo nautico. Nasce anche una #call per i designer emergenti under 35. “Paolo Odone Speciale Award”, un premio per il miglior progetto di rigenerazione urbana in ricordo dell’ex presidente di Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio

La BeDesign Week è una delle manifestazioni più attese e consolidate del panorama artistico locale capace di coniugare bellezza, arte e creatività. Quest’anno, per la sua quarta edizione, sceglie l’energia come tema centrale: la scintilla tra design e innovazione che favorisce le trasformazioni e la ricerca, in sinergia con le università.

Nata dall’idea di un gruppo ristretto di professionisti che lavorano e gravitano attorno a piazza dei Giustiniani, centro nevralgico e cuore pulsante del Distretto del Design Genova, sostenuta e promossa sin dalla prima edizione da Ascom Confcommercio Genova, anche nel 2023 la manifestazione si prefigge gli obiettivi di rigenerare una porzione di territorio e di ricercare, diffondere e valorizzare il design.

«La Design Week genovese, giunta alla quarta edizione, si connota sempre di più per il suo ruolo culturale e professionale inquadrando il ruolo del design nella vita quotidiana e dei designer nella progettazione di un mondo migliore – spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design Genova -. Il design non è una cosa. Non è un oggetto. Non è un materiale. È un’attività. È un’attività della mente. Grazie all’ingresso, nel 2022, di Confindustria Nautica diventata partner fissa della manifestazione, ogni anno sono in aumento gli espositori del mondo nautico che creano un perfetto equilibrio tra Design e Blu Design. L’estensione della manifestazione a Santa Maria di Castello verso l’area del Sestiere del Molo ci ha permesso di aumentare i punti espositivi e di riservare una parte di questi ai giovani designer emergenti under 35. La GBDW è un evento per far conoscere le straordinarie realtà produttive del territorio e del total design internazionale attraverso un’esposizione diffusa e un programma d’iniziative di alto profilo comprese quelle ludiche. Integrando il mondo del design nautico l’abbiamo ulteriormente valorizzato portando il mare in luoghi di grande fascino e bellezza, sostenendo altresì la leadership di Genova nel settore nautico».

Come tema centrale della quarta edizione è stato scelto l’energia intesa come “energia creativa inesauribile e sempre disponibile” propulsore della sostenibilità e promotrice di soluzioni di progettazione energeticamente sostenibili in ambito urbano e domestico programma d’iniziative di alto profilo comprese quelle ludiche.

NASCE LA #CALL PER I DESIGNER EMERGENTI UNDER 35

Grande novità dell’edizione 2023 della Genova BeDesign Week è la #call per i designer emergenti sotto i 35 anni di età. Per l’occasione sarà predisposto un percorso espositivo nei palazzi del distretto del design con i partecipanti che avranno la possibilità di allestire gratuitamente “piccoli” atri di palazzi individuati nella parte più antica del distretto. Un percorso che sarà segnalato e “raccontato”.

Il concorso è aperto a tutti, universitari e professionisti. I designer, dopo aver inviato i materiali, verranno selezionati dal Comitato Scientifico del Distretto del Design, composto da DiDe, DAD, ADI e Ordine degli Architetti di Genova.

I designer potranno inviare entro il 14 aprile 2023 i rispettivi lavori a commerciale@didegenova.it. Per partecipare alla selezione occorre mandare una o più foto del progetto o del prototipo o dell’oggetto nel formato in jpg (300 dpi), indicare il nome del progetto – prototipo – oggetto, riportare una breve descrizione in relazione al tema “energia”, ed infine allegare il rispettivo curriculum vitae con foto dell’autore. Ai designer verrà inviata una comunicazione via mail entro il 15 aprile: sia ai selezionati a cui verranno dati gli spazi gratuiti, sia ai segnalati che potranno partecipare ad un’esposizione collettiva.

La Genova BeDesign Week è sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Ascom Confcommercio Genova e Confindustria Nautica.

Programma

Mercoledì 24

CONFERENZE

Ore 14:30 – Dalle “smart city” alle “pure city”: dalle città pensate alle città pensanti.

Convegno promosso da ENEL.

Welcome coffee (offerto da Douce)

Con la partecipazione di:

Sonia Sandei – Head of Electrification Enel e Vice Presidente Vicario Confindustria Genova

Paolo Zanenga – Presidente Diotima Society

Maurizio Morgantini – Architetto e designer

Andrea Moro – Presidente iiSBE Italia

Cesare Maria Casati – Architetto, designer e giornalista

Silvano Cincotti – Professore Ingegneria gestionale Unige

Simone Bozzato, geografo e docente Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Modera Leonardo Parigi, giornalista ShipMag (92)

Ore 15 Radical Harvest: La progettazione architettonica e il riutilizzo di scarti.

prof. Simone FERRACINA Facoltà di Architettura dell’Università di Edimburgo.

prof. Massimo MUSIOSALE Dipartimento Architettura e Design (55)

Ore 16,45 Festival del Tempo 2023: “Cross love” – energia dell’arte e dell’arte partecipata.

Con Roberta Melasecca, curatrice del progetto, ed interventi di Marco Angelini, Anahi Mariotti, Silvia Stucky

Energia interiore ed energia dell’anima: spingono a progetti arditi e assumono una dimensione collettiva e comunitaria nel momento in cui vengono condivise e compartecipate. I progetti del Festival del Tempo 2023. (92)

Ore 17 Pixel at an Exhibition.

Presentazione del progetto a cura di Maurizio Gregorini (55)

Ore 17,30 L’energia umana tra comfort e dis-comfort.

La progettazione: tra il comfort progettato e quello realmente percepito e raggiunto, per il quale non sempre calcoli e normative risultano adeguati al suo raggiungimento.

Relatori:

Arch. Valeria Alloisio- Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Genova. Referente della Commissione “Energia e Sostenibilità”

Prof. Fabio Benfenati – Professore Ordinario di Fisiologia. DIMES Dipartimento di Medicina Sperimentale Università di Genova

Arch. Luca Mazzari – Docente di progettazione all’Istituto Europeo di Design di Firenze

2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova (92)

Ore 17,30 Design e salute: umanizzare luoghi e strumenti per la cura.

Il design, inteso come elemento fondamentale nella creazione di ambienti e strumenti che favoriscono la cura e il benessere delle persone.

Intervengono:

Dott. Francesco Berti Riboli, – amministratore delegato di Villa Montallegro

Prof. Niccolò Casiddu – Direttore del Dipartimento Architettura e Design

Prof. Mario Ivan Zignego – ordinario del DAD, Dipartimento Architettura e Design

Dott. Davide D’Aprile – Head of Channel Management OR Supply & Tender Management di BBraun

Ing. Luca Bombino – U/S Strategic Marketing and Product Development Director e il dottor Matteo Cresti – MRI Product Manager, Global

Marketing, per ESAOTE

Arch. Massimiliano Marchica – Chief Operating Officer di CoeLux

Dott. Andrea Puppo – Direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. (55)

Ore 19,30 Corpo, luce, emozioni.

Occasioni di vestire il corpo con il gioiello ispirandosi al passato in maniera innovativa.

Relatore: Enrico Natoli.

In chiusura della conferenza verrà lanciato il workshop “Vestire il corpo con il gioiello” (aperto agli studenti dei Corsi di Design-Unige) che sarà svolto nei giorni della Design Week a cura dei docenti del dAD. (55)

EVENTI NEL DISTRETTO

Ore 14 “Sinergia di colori” di Irene Widiana, osteopata e insegnante di yoga.

Esercizi di respiro, inteso come energia vitale, ed una pratica di rilassamento guidato in collaborazione con “Sort of Looser” di Elena Casalino, architetta e grafica.

Per info e prenotazioni +39 349 1069338.

Via canneto il lungo 19.

Ore 15,45 “Dare forma all’Energia con gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova”.

Punto d’incontro in Piazza Grillo Cattaneo 71v e Piazza San Bernardo 60.

Ore 16 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Laboratorio

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 17 Tour a Palazzo Donghi: A strong marriage between Italian heritage and modern architecture.

Via Canneto il Lungo 17 Piano nobile (179)

Ore 17,30 Sinergie: energie condivise.

Aurelia Costa Restauri, Piazza Cattaneo 26/3, 1° piano. (111)

Ore 18 Digitale materia di Design.

Sinergie tra materiali tradizionali, digital e user experience nel processo di creazione di elementi di design innovativi. Un momento speciale in cui scoprire e approfondire le sinergie tra materiali tradizionali, digital e user experience nel processo di creazione di una nuova generazione di complementi di arredo.

ERA di SPX Lab Via Chiabrera 7 Underground (130)

Ore 18 Opening mostra Expectro Patronum.

URBAM P.zza Cattaneo 26 (110)

Ore 18 Inaugurazione “FLOATING COLORS”.

L’energia del colore in movimento nei foulards creati da Lino Di Vinci per Riviera Cashmere Genova.

Per l’occasione verranno presentate varie opere luminose, dipinti, acquerelli della recente produzione dell’Art Studio.

Lifeforms Art Studio, Via dei Giustiniani n37/39r (165)

Ore 18 Presentazione della collezione VESSEL dell’Architetto Fabrizio Alborno.

Stella Rouskova Gallery, Palazzo Fieschi Crosa di Vergagni, Via Canneto il Lungo 27 32

Ore 18,30 DESIGN ENERGY. I ruggenti anni ‘70: racconti di Roberto Cipriani.

Easy Design Corner Piazza R. Negri, 4r (114)

EVENTI IN CITTÀ

Ore 17 Inaugurazione dell’esposizione multipli realizzati dagli artisti: Francesca Capra, Alberto Casiraghy, Eleonora Chiesa, Colla Super,

Caterina Dondi, Luca Ferrando, Fumatto, Monika Gryko, Pietro Nicolaucich per il progetto ”Tre alla terza/l’arte si fa design” a cura di

Luisa Chimenz, Grazia Grasso, Alice Vigogna.

Temide Store Vico del Fieno 40 R

EVENTI MUSICALI

A cura di ELECTROPARK

Ore 18 music selecta

Ore 19 Karamu + Micol Touadi LIVE

Ore 20 Franco DJ SET

(Embriaci)

Ore 20 Lella & friends. Jazz, Pop, Bossanova

Antonella Cervini, vocalist

Marino Serafini, chitarra

Roberto Galea, percussioni

(Piazza Grillo Cattaneo)

Ore 20,45 NAIVE – Cantautorato Indie

Marta Levrero in arte Naive: voce, testi, ukulele

Gioele Mazza: chitarra

(Piazza San Bernardo)

GIOVEDÌ 25

CONFERENZE

ORE 17:30 Quanta energia occorre per… Energia nella sua accezione positiva. Azione, lavoro, capacità di agire.

I processi che determinano la finalizzazione di un’idea, dal momento in cui comincia a prendere forma a quando diventa realtà concreta.

Relatori:

Diego Lanaro, biologo, osteopata e istruttore di arti marziali cinesi. Co-fondatore di Accademia medicina integrata benessere e salute (MIBES).

Daniela Pittaluga, psicoterapeuta Junghiana. / Matteo Fochessati, storico dell’arte contemporanea e curatore della Wolfson Foundation

Erika Skabar, architetto e paesaggista con esperienza internazionale.

Moderazione a cura di Marco Guarino.

2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova (92)

Ore 17 L’energia del futuro a cura di Confindustria Nautica.

I progetti innovativi e il layout avveniristico come volano per dare impulso allo sviluppo del settore della nautica da diporto, eccellenza del Made in Italy e modello di design. (8)

Ore 17,30 VESTIRE LA CASA – Allena lo sguardo alla Bellezza

Architettura, Moda e Design Tessile

Presentazione del Workshop a cura di Lucia Palmas, Textile Designer e Barbara Sabrina Borello, esperta in Feng Shui e Architettura Evolutiva® T-Building (55)

Ore 18,30 TEMPO INTERMEDIO – Attraverso l’italia che cambia.

Fotografia, Architettura e Paesaggio.

Presentazione del volume edito da Postcart edizioni con Manuel Cicchetti, fotografo e Ibleto Fieschi, vicepresidente Ordine degli Architetti di Genova.

a cura di Olga Bachschmidt (55)

EVENTI NEL DOSTRETTO

Ore 10 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Laboratorio.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 13 Lospazio e Nic Art Factory presentano “La pietra compattata”. Incontro formativo.

Lospazio Via dei Giustiniani 33-35 r (164)

Ore 15 Presentazione Laboratorio Phone Booth.

URBAM P.zza Cattaneo 26 (110)

Ora 15,30 Un’ORA con BONORA. Itinerari tra Storia, Cultura e Design.

Offerta libera, prenotazione obbligatoria. Mobile +39 340 3958255

Info point Piazza San Lorenzo

Ore 15,45 “Dare forma all’Energia con gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova”.

Punto d’incontro in P.za Grillo Cattaneo e P.za San Bernardo.

Ore 16 Ore 16 Ritratti in un sorso -L’aperitivo fotografico che non ti aspetti-

Pomeriggio di ritratti gratuiti che si concluderà alle 18.30 con aperitivo musicale.

FotoFrame Studio Via di San Bernardo 23r 144 » mobile +39 334 2272504 » http://www.fotoframe.it

Ore 16 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Laboratorio.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 17 Tour at Palazzo Donghi: A strong marriage between Italian heritage and modern architecture.

Via Canneto il Lungo 17 Piano nobile (179)

Ore 18 Inaugurazione della mostra personale “Erased” di Paolo Ceribelli.

Galleria Studio Rossetti, Via Chiabrera 33r (3)

Ore 18 Inaugurazione / Cocktail / Networking event

ERA by SPX Lab Via Chiabrera 7 Underground (130)

Ore 18 BUON COMPLEANNO TONDIN! Aperitivo con Ginuensis e Andrea Bruzzone.

Tondin Piazzetta dell’Amico, 2 (142)

Ore 18 Lospazio e Nic Art Factory presentano “La pietra compattata”. Incontro formativo.

Lospazio Via Giustiniani 33-35 r (164)

Ore 18,30 Mostra d’arte collettiva: The Pursuit of Progress.

Perché vivo? Chi sono? Chi siamo? Perché esistiamo? A seguire aperitivo musicale.

Miria Uras architetto – architettura & progettazione d’interni Via san Bernardo 21r (47)

Ore 18,30 WATER ENERGY. L’acqua come energia del passato a Genova e dintorni, chiaccherata con Anna Decri.

Easy Design Corner Piazza R. Negri, 4r (114)

Ore 18,30 Presentazione delle finiture Rubio Monocoat con aperitivo

O Bancà / Arch. Risso Via San Bernardo 7 (46)

Ore 19 La sessualità: un’energia prorompente e vitale. A cura della sessuologa Chiara Nardini. Info +39 010 8986363

MELANIE BRUN SEXY BOUTIQUE Via dei Giustiniani 58r (106)

EVENTI IN CITTÀ

Ore 17 WORKSHOP “Hands-on Polaroid – My personal Order” a cura di Grazia Grasso.

info e prenotazioni studioprismagenova@gmail.com

Studio Archiquadro Piazza Fontane Marose 5,

Ore 18 Inaugurazione mostra Tre alla terza/l’Arte si fa design a cura di Luisa Chimenz, Grazia Grasso e Alice Vigogna con opere di Francesca Capra, Alberto Casiraghy, Eleonora Chiesa, Colla Super, Caterina Dondi, Luca Ferrando, Fumatto, Monika Grycko, Pietro Nicolaucich.

Sedi mostra:

Prisma Studio (Vico dei ragazzi 14R) Studio Architettura Archiquadro (piazza Fontane Marose

5) Spazio Giustiniani (piazza Giustiniani 30R)

PRISMA STUDIO Vico dei Ragazzi, 14R

Ore 18 Just Light – Incontro con l’artista. Personale di Maya Zignone (11-05-23/1-06-23)

Spazio UNIMEDIA Contemporary Art. Piazza Invrea 5b

Ore 18,30 Tre alla terza, guida breve e spensierata. Visita gratuita della mostra nelle tre sedi a cura di Alice Vigogna.

Info e prenotazioni: studioprismagenova@gmail.com

PRISMA STUDIO Vico dei Ragazzi, 14R

Ore 18 “Oltre la luce”.

ATELIER FEMIA

Via Interiano 3/11 (Tra Piazza Portello e Piazza Fontane Marose)

Ore 18,30 DIALOGHI SUL DESIGN. L’energia del Feng Shui

Luca Maria Lavezzi, consulente Feng Shui, ingegnere edile, architetto e docente di geobiologia e domoterapia.

Il concetto di energia ha sempre fatto parte di quelli che sono gli antichi principi, che trovano ancora oggi applicazione nello spazio naturale e costruito. Forme, colori e materiali sono manifestazioni tangibili di tali concetti archetipici, che il Feng Shui ha studiato e decodificato, con sguardo attento agli effetti sul vivere dell’uomo.

Open Spazio Via Cairoli 11/10

EVENTI MUSICALI

Ore 18 LIGHTHOUSE ROCKERS Pop/Rock

Danilo Mongiovì: voce, chitarra, basso

Marino Serafini: voce, chitarra, basso, armonica

Roberto Galea: percussioni, voce

(Piazza San Bernardo)

Ore 18,30 LUCIROSASULMAR Brani d’autore inediti e cover

Rosaleen Lodigiani: Voce

Luciano Lanfrit: Sax

Marco Motta: Chitarra

(Embriaci)

Ore 20,30 ZENA SINGERS BAND: “DESIGN WEEK IN MUSICA”

dalla musica d’Autore ai Pink Floyd

Elio Giuliani: Voce e pianoforte

Luciano Barbarotta: Tastiere e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Stefano Olivieri: Chitarra Basso

Manuela De Luce: vocalist

Arrangiamenti: Elio Giuliani

(Embriaci)

VENERDÌ 26

CONFERENZE

Ore 11 Efficienza energetica e rinnovabili nell’ambiente costruito.

IVAN RONCELLI, Responsabile Sviluppo Efficienza Energetica condomìni e terziario – A2A Energy Solutions.

Rassegna CALEIDOSCOPIO | ENERGIA curata da Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda.

Efficienza energetica realizzando progetti fotovoltaici, di solare termico, cogenerazione, riqualificazioni energetiche degli edifici, approfondendo sperimentazioni riguardanti le tematiche di autoconsumo collettivo, comunità energetica, storage e mobilità alternativa, che rappresentano le sfide energetiche del prossimo decennio per l’Europa e per l’Italia.

Patrocinio e 2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova (92)

Ore 15,30 Sebben che siamo donne: due storie di femminismo contemporaneo.

Che cosa accomuna Anna Castelli Ferrieri, architetta e designer milanese e Lisetta Carmi, fotografa e pianista genovese? Chiara Alessi e Anna Toscano raccontano le loro storie, i loro incontri, i loro progetti, la loro energia umana e creativa, attraverso brani tratti dalla nuova collana Oilà curata da Chiara Alessi per Electa (55)

Ore 17 Tour a Palazzo Donghi:

Presentation from Architect Valter Scelsi and Architect Francesco Testa

Via Canneto il Lungo 17 Piano nobile 179

Ore 17.30 Energia creativa: sviluppo responsabile e impronta ecologica.

ENRICO FRIGERIO, architetto, designer, promotore della Slow Architecture.

Rassegna CALEIDOSCOPIO | ENERGIA curata da Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda.

L’energia attraverso le sue varie declinazioni è entrata prepotentemente nel mondo in cui viviamo; l’energia non solo come limite energetico ma quale stimolo per la creatività e l’innovazione. L’energia, un fattore distintivo rivolto alle persone e all’ambiente per uno sviluppo responsabile a ridotta impronta ecologica.

Attraverso due realizzazioni, il Ferrero Technical Center ad Alba e il complesso residenziale Albora a Genova, come l’energia in tutte le sue declinazioni genera valore e definisce identità, ambiente e comfort.

Patrocinio e 2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova (92)

Ore 17,30 Energie comunicative per città sostenibili. Una carrellata di stimoli dal mondo della comunicazione del nostro territorio sulla vita e le persone nelle città sostenibili.

Organizzato da FERPI Liguria (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)

Relatori:

Sabina Alzona: responsabile Fondazione AIRC Liguria /Daniela Ameri: presidente Genova Smart City

Paola Lustro: responsabile Comunicazione e ufficio AISM

Anna Cristina Pizzorno: Comunicazione e progetti – Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale

Andrea Razeto: Director of CSR and Sustainability, Hitachi Rail Group / Rosella Scalone: presidente Associazione “Save the woman”

Sergio Vazzoler: Partner Agenzia Amapola, Milano

Modera Alessandra Grasso: Delegata Ferpi Liguria, responsabile comunicazione Agorà Coop (55)

Ore 18,30 Farris & Corsini: COSTRUIRE IL BELLO.

Vivere nel bello rende più bella la vita, costruire il bello rende più ricchi. Di emozioni. E non solo (55)

EVENTI NEL DISTRETTO

Ore 10 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Durational Performance.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 13 Lospazio e Nic Art Factory presentano “Cemento Line”. Incontro formativo.

Lospazio Via Giustiniani 33-35 r (164)

Ore 14 Laboratorio Phone Booth.

URBAM P.zza Cattaneo 26 (110)

Ore 14,30 Genova BeDesign Week feat / Electropark Festival.

Innescare un cortocircuito per trovare un’inaspettata sinergia.

Corso di Laura magistrale in design del prodotto e dell’evento del Dipartimento Architettura e Design di Genova,

Associazione DIDE / Associazione Forevergreen

Vico di San Bernardo 12 (67)

Ora 15,30 Un’ORA con BONORA. Itinerari tra Storia, Cultura e Design.

Offerta libera, prenotazione obbligatoria. Mobile +39 340 3958255

Info point Piazza San Lorenzo

Ore 15,45 “Dare forma all’Energia con gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova”.

Punto d’incontro in P.za Grillo Cattaneo e P.za San Bernardo.

Ore 17 Tour a Palazzo Donghi:

Presentation from Architect Valter Scelsi and Architect Francesco Testa

Via Canneto il Lungo 17 Piano nobile (179)

Ore 10 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Durational Performance.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 16 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Durational Performance.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 17 Presentazione dei progetti selezionati per la categoria Professionisti e per la categoria Academy, del concorso nazionale

“Olio in tutti i sensi” promosso dalla rete Italian Design Weeks (IDW).

Presenta il progetto Daniela Brignone curatrice di I-Design la Design Week di Palermo.

Luzzati Lab vico Amandorla 3 (94)

Ore 17 Presentazione della collezione di gioielli “Chiaro di Luna”.

Cristina Bregliano Creazioni Via san Lorenzo 17/6.

Ore 18 Conoscere il Feng Shui e progettare con l’Energia della natura.

Relatrice: Rosanna Musumeci » Loggia a Spazio Giustiniani Piazza Giustiniani (5)

Ore 18 Lospazio e Nic Art Factory presentano “Cemento Line”. Incontro formativo.

Lospazio Via Giustiniani 33-35 r (164)

Ore 18 Investire nel futuro: la finanza sostenibile per la transazione energetica.

Seguirà cocktail di networking.

Organizzato da Bper BANCA

CAD creativity_art_design Palazzo Saluzzo Via Chiabrera 7 piano nobile (2)

Ore 18 Emozioni sonore invisibili. A seguire dj set.

MAMO DESIGN Via dei Giustiniani 25 (23)

Ore 18,30 LET IT BEAT L’energia contagiosa dei Beatles. Beatles’ party in stile anni sessanta con concerto dal vivo e possibilità di cantare accompagnati del bravissimo pianista Sergio Ciomei, un grandissimo appassionato della band.

Les Salonnières, via dei Giustiniani 24 int. 2 B (180)

EVENTI IN CITTÀ

Ore 18,30 Shaping the void. Esposizione modelli in bronzo. Vernissage.

Palazzo Bronzo, Via di Mascherona 18r (176)

Ore 19 PET ENERGY. Cani, gatti e altri animali protagonisti delle opere di Sergio Massetti.

Easy Design Corner Piazza R. Negri, 4r (114)

Ore 22 Maratona di lettura.

Immersi nell’installazione permanente di lighting design LEGGERA della Designer Giorgia Brusemini e della Lighting Designer Carla Morganti. Condividi un passo del tuo libro del cuore in un nuovo paesaggio notturno. La partecipazione è aperta a tutti, lettori e ascoltatori.

Salita Torre Embriaci (90)

Ore 18 Inaugurazione mostra personale dell’artista Emmanuel Regent “Anche la notte ti somiglia”.

Stella Rouskova Gallery, Vico di San Matteo 12r.

Ore 18,30 TALK “Trasformazioni: dialogo sulla vita delle cose” a cura di Luisa Chimenz con Anna Chiari e Massimo Palazzi (UniGe) In dialogo con Caterina Dondi, Eleonora Chiesa, Fumatto e Pietro Nicolaucich.

PRISMA STUDIO Vico dei Ragazzi, 14R

Ore 18,30 DIALOGHI SUL DESIGN. Crisi Energetica o opportunità per migliorare l’uso dell’energia nel design e nell’architettura?

Paolo Piccardo Unige Dip. di Chimica e Chimica Industriale

Enrico Gollo Presidente ADI Liguria e fondatore di Ergo Design

Migliorare la progettazione degli spazi e degli oggetti che ogni giorno ospitano la nostra presenza è una delle scelte strategiche per avere un futuro migliore.

Open Spazio Via Cairoli 11/10

EVENTI MUSICALI

Ore 17 DUO NOVECENTO:

Musica italiana del XX e XXI secolo per flauto e chitarra

Gianluca Nicolini: Flauto

Fabrizio Giudice: Chitarra

(Piazza Grillo Cattaneo)

Ore 18,00 LUCILLA E LA VIE ON ROAD

Voce e composizioni di Lucilla Meola

Tommaso Viaggi: batteria

Marco Vassallo: tastiera

Daniele Ferrari: basso

(Embriaci)

Ore 19,30 DuOblique (Francia/Italia) – BALFOLK

Seguendo il timbro delle loro corde, diverse e complementari, richiamano un repertorio capace di far risuonare la tradizione più pura dei canti di alta Bretagna con effetti sonori dell’era del rock, la delicatezza di una mazurka francese con il ritmo sostenuto di una bourrée in chiave moderna, scandendo composizioni strumentali a polifonie vocali.

Aurélien Congrega: bouzouki irlandese, voce, stompbox

Susanna Roncallo: chitarra acustica, voce

(Piazza sauli)

Ore 20,30 PELLICANI

Con il loro stile decisamente vintage, autentico ed energico,i

Pellicani sono una band che porta sulla piazza un indie rock

italiano ispirandosi al sound R&B/Soul/Jazz degli anni ‘60 e ‘70.

Michele Pelissetto: chitarra-voce

Bianca Liuzzo: sax-voce

Daniele Giampaoli: basso

Alessandro Maone: batteria

(Embriaci)

Ore 20,30 FROM SLAVERY TO FREEDOM Il viaggio della musica religiosa afroamericana.

CLAN GOSPEL CHOIR con Claudia Sanguineti e Anna Sini.

Enrico Testa: piano, chitarra e armonica.

(Chiesa dei Santi Cosma e Damiano)

Ore 20,30 PLASTIC ONION BAND: John Lennon and Beatles tribute

Davide Canazza: chitarra e voce

Danilo Ghirardi: chitarra e voce

Roberto Leoncino: basso e voce

Matteo Franceschini: tastiere

Alfredo Bosch: batteria

(Piazza San Bernardo)

SABATO 27

CONFERENZE

Ore 11:30 – Play & Design from Cameroon (Corraini, 2020).

Design talk con Michele Brunello di DONTSTOP architettura e Prashanth Cattaneo di Associazione COE, curatori della mostra in corso fino al 18 giugno 2023 al Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di Genova sul gioco e design in Camerun.

Introduce: Maria Camilla De Palma, Direttore Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo (55)

Ore 15.30 La poetica della luce.

RICHI FERRERO, scenografo, artista, tra i maggiori lighting designer italiani.

Rassegna CALEIDOSCOPIO | ENERGIA curata da Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda.

Richi Ferrero propone un racconto della luce non come tecnologia ma come poetica che scorre negli occhi, nel respiro, nell’anima. L’aspetto emozionale informa il progetto artistico, elabora strategie di partecipazione empatica e di coinvolgimento del pubblico che, stimolati da “senso della meraviglia” raggiunge nuovi livelli di consapevolezza e di comprensione sulla natura delle cose.

Patrocinio e 2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova (92)

Ore 16 DAL DESIGN ALLA MEDICINA PASSANDO PER MARTE. Quanto Cineca c’è nella nostra vita.

Il mio amico supercomputer. Leonardo, il nuovo super computer europeo, uno dei più potenti al mondo. Partecipano:

Serena Borrelli: direttore Organizzazione e Risorse Cineca

Alessio Mauri: direttore Facility e RUP Tecnopolo Cineca

Daniela Galetti: responsabile sistemi HCP Cineca

Enrico Gollo: pres. Adi Liguria

Carlo Piano: giornalista (55)

Ore 17.30 Energia osmotica e architettura site specific.

MASSIMO FACCHINETTI, architetto, designer, urbanista, docente del corso di Tecnologia dell’architettura presso il Politecnico di Milano. In partnership con ItalMesh.

Rassegna CALEIDOSCOPIO | ENERGIA curata da Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda.

Progettare architettura contemporanea seguendo le condizioni e le risorse che il sito stesso propone e implementare l’uso dei sistemi naturali, ripensando al progetto architettonico in una logica organica e sostenibile. La luce, il colore, le ombre, gli orientamenti, il vento, insieme ad altri fattori, quasi sempre trascurati dagli addetti ai lavori, possono migliorare il nostro habitat e la salvaguardia del pianeta.

Patrocinio e 2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova (92)

EVENTI NEL DISTRETTO

Ore 10 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Durational Performance.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 10 Laboratorio Phone Booth.

URBAM P.zza Cattaneo 26 (110)

Ore 11 Performance installativa “Terzo Paradiso” nel segno del celebre simbolo di Michelangelo Pistoletto.

A cura di Ricibo, in collaborazione con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

CALEIDOSCOPIO | ENERGIA a cura di Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda.

A seguire, talk sul cibo come bene comune e risposte concrete al problema della povertà e dello spreco alimentare.

(S. Maria di Castello-cortile dietro abside) (92)

Ore 11 L’antico mestiere dello spacchino. Dimostrazione di come si “spacca” manualmente l’ardesia.

Mapslate via Chiabrera 7 atrio (1)

Ore 11,30 IL NEON TRA ARTE E LUCE

Attraverso la modellazione del neon il Maestro Soffiatore Roberto Basso mostrerà come vengono realizzate le lampade artistiche di LRC.

LRC ARCHITETTURA DESIGN Piazza San Donato 51r (162)

Ore 12 GREEN ENERGY.

CarLotta (combattiamo le auto con l’energia dei nostri polpacci): giornata di prove gratuite della Cargo Bike dell’Associazione Triciclo

Easy Design Corner Piazza R. Negri, 4r (114)

Ore 15 IL NEON TRA ARTE E LUCE

Attraverso la modellazione del neon il Maestro Soffiatore Roberto Basso mostrerà come vengono realizzate le lampade artistiche di LRC.

LRC ARCHITETTURA DESIGN Piazza San Donato 51r (162)

Ora 15,30 Un’ORA con BONORA. Itinerari tra Storia, Cultura e Design.

Offerta libera, prenotazione obbligatoria. Mobile 339 340 3958255.

Info point Piazza San Lorenzo

Ore 15,45 “Dare forma all’Energia con gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova“.

Punti d’incontro in P.za Grillo Cattaneo e P.za San Bernardo.

Ore 16 Silvia Stucky “100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso” – Durational Performance.

Santa Maria di Castello, aranceto (93d)

Ore 16 Visita delle mostre con gli artisti.

SATURA Piazza Stella 5/1 (113)

Ore 17 Tour at Palazzo Donghi:

A strong marriage between Italian heritage and modern architecture.

Via Canneto il Lungo 17 Piano Nobile (179)

Ore 18,30 DESIGN ENERGY. I ruggenti anni ‘70: racconti di Roberto Cipriani.

Easy Design Corner Piazza R. Negri, 4r (114)

Ore 19 E = mc2 Concerto

MAMO DESIGN Via dei Giustiniani 25 (23)

Ore 19,30 Uno Spritzzico di energia!!! Incontro con i designer.

Esposizione di Fiammetta Bellati, Francesca Bellati, Francesca Napoli

Apertivo musicale con la cantante Vio

Studio A4 inn con F.lli Levaggi e Ambo Home Designer di Nora Barisone e Antonio De Vecchi.

Via Canneto il Lungo 38r (34)

EVENTI NEL DISTRETTO

Ore 15 Preview collezione Juls Keramòs, ceramiche fatte a mano.

Palazzo Doria Panphilj, P.zza San Matteo 17/3

Ore 15,30 mush/room. Forme nascoste in vecchi lampadari ritrovati.

Presentazione della collezione sperimentale di lanterne in vetro e

installazione luminosa. Ideazione e realizzazione a cura di Edoardo Rossi.

Florìda, Piazzetta dei Fregoso 2r

Ore 16,30 WORKSHOP “Hands on with Polaroid – My personal Order” a cura di Grazia Grasso.

Info e prenotazioni: studioprismagenova@gmail.com

PRISMA STUDIO Vico dei Ragazzi, 14R

Ore 18 DIALOGHI SUL DESIGN. Le sfumature del marmo.

Sara Vannucci, Presidente Associazione Nazionale Le Donne del Marmo

Tiziano Lera, architetto e progettista

Pietra viva declinata al femminile, donne insieme per fare cultura del marmo.

L’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente e di origine naturale è una delle basi per costruire un futuro migliore: in quest’ottica si colloca il marmo, rivisitato e lavorato non più nella sua antica e statuaria estetica, ma per accogliere l’uomo in un abbraccio immediato con la natura. Open Spazio Via Cairoli 11/10

Ore 19,30 DIALOGHI SUL DESIGN. L’energia che trasforma la materia.

Good Materials e il ruolo del design

Studio Baolab con Emma Cleric Manù Bonaiti, Clara Bartholomeu, Ilenia Marino, Guido Masotti

Baolab presenterà le sue ultime ricerche sui nuovi linguaggi materici e sensoriali. Come può un designer influire sui cicli di produzione della cultura materiale attraverso

responsabilità, attenzione alle risorse naturali e irriverente ispirazione? I materiali ci forniscono degli spunti decisamente interessanti.

Open Spazio Via Cairoli 11/10

EVENTI MUSICALI

Ore 16 Festival Spiritualia Musica, il respiro del tempo.

Dialogo tra musica 3D, fotografia e fisica teorica.

A cura di Festival del Tempo

Stefano Sabene, performer del Traverse consort

(flauti traversi rinascimentali), fotografo fine art

Paolo Modugno, ingegnere del suono

Giovanni Mirarchi, fisico teorico

(Chiesa di San Donato)

Ore 16 Coro VOX MEDIA

Profano a cappella con chitarra e percussioni

Dir. Bianca Liuzzo

Class Liguriacanta

(Piazza Grillo Cattaneo)

Ore 17 Coro VOX MEDIA

Profano a cappella con chitarra e percussioni

Dir. Bianca Liuzzo

Class Liguriacanta

(Piazza sauli)

Ore 20,30 CABIT in concerto. La tradizione

Tradizione popolare ligure e del nord Italia rivisitata per cornamuse, ocarine, flauti, voce, chitarra.

Edmondo Romano sax, clarinetto, flauti, cornamuse, ocarine

Davide Baglietto cornamuse, percussioni

Matteo Merli voce

Enrico Testa chitarra acustica

Ore 17,30 Musical CHICAGO

Compagnia I Sognatori del Palcoscenico (A.S.D. il Palcoscenico)

Direttrice artistica: Antonella Castagnino

Coreografie da repertorio. Adattamento: Diletta Mangolini e Antonella Castagnino

Regia ed adattamento: Martina Consoli

Parti cantate curate da Diletta Mangolini

(Embriaci)

Ore 17.30 Coro AMICI DELLA MONTAGNA

Sacro e profano a cappella

Dir. Enrico Derchi

Class Liguriacanta

(Chiesa di San Donato)

Ore 20,30 Jazz Corners. Una selezione di brani che spaziano dal jazz alla musica brasiliana e brani originali

Claudia Sanguineti: voce

Fabio Vernizzi: piano

Massimiliano Rolff: contrabbasso

(Embriaci)

Ore 20,30 Coro ANIMI MOTUS Profano accompagnato

Dir. Patrizia Merciari

Class Liguriacanta

(Chiesa di Santi Cosma e Damiano)

Ore 20,30 “The Good Soldier Schweik” di Robert Kurka.

I Fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

diretta dal M° Ernesto Colombo.

Una suite strumentale ispirata dal romanzo contro la guerra di Jaroslav Hašek “The Good Soldier Schweik” (Le avventure del buon soldato Schweik nella grande guerra) che Kurka completò poco prima della sua morte nel 1957.

(Piazza Giustiniani)

DOMENICA 28

CONFERENZE

Ore 12 Dj-set e finissage

URBAM P.zza Cattaneo 26 (110)

Ore 14 RE-ENERGY. L’energia manuale e creativa dell’upcycling: dallo scarto al valore con Hortus Laboratorio Creativo.

Easy Design Corner Piazza R. Negri, 4r (114)

Ora 15,30 Un’ORA con BONORA. Itinerari tra Storia, Cultura e Design.

Offerta libera, prenotazione obbligatoria. Mobile +39 340 3958255.

Info point Piazza San Lorenzo

Ore 16 Pepita Ramone, in collaborazione con la libreria Bookowski:

mercatino di illustrazione, artigianato ed editoria, laboratorio di fotografia per bambini “CLICK” organizzato da Daniele Bencivenga, live

painting a tema “Energia” e mostra delle opere selezionate dal contest di illustrazione INK ASTRI, il cui tema è “ENERGIA”, ispirato da diverse citazioni. Piazza Valoria 3 (37)

Ore 17 Tour at Palazzo Donghi:

A strong marriage between Italian heritage and modern architecture.

Via Canneto il Lungo 17 Piano nobile (179)

Ore 18 Visita all’Area archeologica di San Donato nei Giardini Luzzati, con resti dell’anfiteatro romano e altre testimonianze, illustrata dal curatore Ferdinando Bonora.

Conclusione, presente l’autore, della mostra fotografica DARE di Carlo Ceccarelli, allestita nell’Area dal 19 al 28 maggio. (134)

EVENTI MUSICALI

Ore 16 DOUBLE TRUST CHOIR Gospel and Spiritual a cappella

Class Liguriacanta

(P.zza Grillo Cattaneo)

Ore 16 Coro SHLOMOT Tradizionale Ebraico, sacro e profano

Dir. Laura Dalfino

Class Liguriacanta

(Chiesa di San Donato)

Ore 17 DOUBLE TRUST CHOIR Gospel and Spiritual a cappella

Class Liguriacanta

(P.zza Sauli)

Ore 17,00 Coro GOOD NEWS! A cappella, sacro e profano

Dir. Matteo Guerrieri

Class Liguriacanta

Ore 18 DOUBLE TRUST CHOIR Gospel and Spiritual a cappella

Class Liguriacanta

(P.zza San Bernardo)

Ore 20,30 UBoot70 Divertimento e balli scatenati! GRAN FINALE

Andrea Di Marco: Voce

Franco Minelli: Chitarra, Voce

Gianni Moravia: Batteria, Voce

Cesare Grossi: Tastiere

Bob Callero: Basso

Diego Servetto: Tromba

Paolo Pezzi: Sax tenore

Mario Martini: Trombone

(Piazza Giustiniani)

FOCUS MOSTRE

SANTA MARIA DI CASTELLO

MARCO ANGELINI “Salita verso il cielo” installazione

Progetto Cross Love- Energia dell’anima

FESTIVAL DEL TEMPO

a cura di Roberta Melasecca. (93a)

MAYA ZIGNONE “E1” – “B.G.1” – “B.G.2” (93a)

Just Light mostra personale – Spazio Unimedia Contemporary Art

RICHI FERRERO e BRUNO BANI. Opere luminose.

Mostra CALEIDOSCOPIO | ENERGIA

a cura di Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda. (93c)

Installazione “Terzo Paradiso” in collaborazione con Ricibo

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Mostra CALEIDOSCOPIO | ENERGIA

a cura di Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda. (93b)

SILVIA STUCKY Installazione

“100 fiori. Il loto cresce nello stagno fangoso”

Progetto Cross Love – Energia dell’anima

FESTIVAL DEL TEMPO

A cura di Roberta Melasecca (93d)

“Push Puppet” Installazione

RADICAL HARVEST studio di progettazione

di ESALA – Università di Edimburgo (93e)

VIA CANNETO IL LUNGO 29R

ANAHI MARIOTTI Installazione e performance

“Magnolia. La Genova di mia madre.” (107)

LUZZATI LAB

“Olio in tutti i sensi”.

Promosso dal network ITALIAN DESIGN WEEKS (IDW)

Mostra dei progetti vincitori del concorso nazionale. (94)

Dal 24 al 28 maggio

CALEIDOSCOPIO | ENERGIA

a cura di Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda

LA MOSTRA, opere luminose di Richi Ferrero e Bruno Bani

Santa Maria di Castello, Cisterne

Salita di Santa Maria di Castello,

27 dal 24 al 28 Maggio, dalle ore 10.00 alle ore 22.00

L’INSTALLAZIONE “Terzo Paradiso” nel segno di Michelangelo Pistoletto

Santa Maria di Castello, cortile dietro abside

Salita di Santa Maria di Castello, 27

27 maggio (performance ore 11.00) e 28 Maggio (talk ore 11.00)

IL CONCERTO dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (16 fiati)

Piazza Giustiniani Sabato 27 maggio ore 20.30

LE CONFERENZE

(Con Patrocinio e crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova)

Palazzo Doge Ferretto Piazza Ferretto,

1il 26 e il 27 maggio (vedi programma)“

“CALEIDOSCOPIO | ENERGIA” è la seconda edizione della rassegna interdisciplinare e multiculturale a cura di Fortunato D’Amico e Chiara Ferella Falda: una mostra, una installazione, un concerto e una serie di conferenze che si terranno nell’ambito della nuova attesissima edizione della Genova BeDesign Week che illumina il Centro Storico di Genova dal 24 al 28 maggio 2023, promossa e organizzata da DiDe che, per la sua quarta edizione, sceglie l’Energia come tema centrale. L’energia dell’artista, il suo atto creativo, è la capacità di trasformare il pensiero in forma, la scintilla che dà luogo ad un universo ancora da pensare, la sua capacità di vedere nella materia il rappresentato inesistente. In Fisica tutte le trasformazioni di energia generano una dispersione che lascia sul campo una parte dell’energia stessa. Nell’opera dell’artista, del designer e dell’architetto, quella stessa “dispersione” si trasforma in poetica, in emozione, a volte in estasi e si diffonde ogni volta che l’opera attraversa lo sguardo di qualcuno. Nel mondo delle “cose” dobbiamo risparmiare energia realizzando il massimo possibile della sostenibilità, della compatibilità ambientale, cercando materiali innovativi, salvaguardando l’efficienza energetica, progettando forme eco-compatibili in grado di conservare e di non disperdere. Nel mondo artistico dobbiamo disperdere quanta più energia possibile perché possa essere colta da tutti. La poetica degli artisti che partecipano a Caleidoscopio rappresenta appieno questo paradosso.

LA MOSTRA

Santa Maria di Castello

Salita di Santa Maria di Castello, 27

dal 24 al 28 Maggio, dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Nel suggestivo spazio Cisterne di Santa Maria di Castello, gli artisti Richi Ferrero e Bruno Bani utilizzano la luce per allargare i confini e il significato delle loro opere e si confrontano sul tema dell’energia, vista sopratutto come energia creativa che avvicina l’uomo al mito, alla creazione o alla distruzione, in una atmosfera rarefatta e mistica di grande suggestione. Una vasta cultura artistica, maturata attraverso una lunga e decennale pratica teatrale, permea le opere di Richi Ferrero e rivela l’avvolgente capacità di trasportare lo spettatore in una dimensione magica, irripetibile, emozionale. Ognuna di esse rappresenta un luogo metafisico del sogno, dove fantasia, realtà si incontrano per dare vita ad uno spettacolo immersivo, profondamente poetico per la capacità di ispirare le persone, trasportarle in una modalità di pensiero che interferisce e altera l’ordinario palinsesto della routine quotidiana. L’arte di Richi Ferrero solca i confini che separano i cieli dalla profondità degli abissi, in cerca di nuovi equilibri e consapevolezze utili a completare l’opera di umanizzazione in armonia con le leggi che regolano l’universo planetario. Bruno Bani ci proietta in un tempo non definito, ma etereo, con la precisione delle geometrie e la luce e la non luce, elemento impalpabile ma possente, presente in un susseguirsi di Eclissi Totali e Eclissi Parziali, capaci di inondare lo spettatore di suggestione e incanto. I lavori artistici di Bruno Bani hanno come riferimento la Luna e il suo mito. Luci e ombre si alternano, creando scenari immaginati dove la sensazione di toccare la Luna con un dito è complementare a quella di avere raggiunto il luogo in cui si materializza il desiderio ancestrale ed è possibile cogliere la profonda verità delle cose nascoste. Il planetario del cielo notturno contenuto dentro una stanza sconfina oltre le pareti e apre magicamente la visione sugli scenari astrali prefigurati nella memoria per mitigare con l’artificio la nostra presenza sulla Terra e la distanza che ci separa dall’infinito.

L’INSTALLAZIONE

Santa Maria di Castello

Salita di Santa Maria di Castello, 27

27 Maggio e 28 Maggio

Sempre a Santa Maria di Castello, nel cortile dietro all’abside, sabato 27 maggio dalle ore 11.00 performance installativa “Terzo Paradiso” nel segno del celebre simbolo di Michelangelo Pistoletto, a cura di Ricibo, in collaborazione con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Il Terzo Paradiso, che rappresenta la connessione equilibrata tra l’artificio e la natura, è qui composto con scarti alimentari, a sensibilizzare la necessità di pensare al cibo come bene comune, da non sprecare e da ridistribuire. A Genova finiscono in discarica circa 10000 tonnellate di cibo ancora commestibile. E’ una emergenza strutturale. La rete Ricibo nasce nel 2017 come risposta concreta al problema della povertà e dello spreco alimentare, dalla volontà di alcune organizzazione cittadine che hanno deciso di unire la proprie forze. Oggi la rete conta più di 80 associazioni. Domenica ore 11.00 “Ricibo: energia per la vita, bene comune”, talk con Roberta Massa e Fata Zucchina (Renata Cantamessa), a seguire “Fruit Sharing”.

IL CONCERTO

Piazza Giustiniani

Sabato 27 maggio ore 20.30

Un concerto speciale di 16 fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane, con un repertorio studiato ad hoc per la Genova BeDesign Week e un omaggio al grande arista Michelangelo Pistoletto.

LE CONFERENZE

Palazzo Doge Ferretto, Piazza Ferretto, 1

Venerdì 26 maggio e Sabato 27 maggio

Ingresso libero, con registrazione in loco

Caleidoscopio | Energia è un anche ciclo di conferenza sul tema dell’energia indagata sotto diversi aspetti e con l’intento di dare un contributo conoscitivo ai problemi dell’indipendenza energetica. Al piano nobile di Palazzo Doge Ferretto di Genova, il 26 e il 27 maggio 2023, si susseguiranno 4 sessioni di incontri, della durata di due ore ciascuna, coordinate da Fortunato D’Amico. Verranno esaminati gli ultimi sviluppi offerti dalla tecnologia ma anche rivalutate indicazioni architettoniche progettuali in uso nel passato e oggi cadute nel dimenticatoio, ma certamente appropriate allo sviluppo di un approccio al risparmio energetico funzionale a partire dalle caratteristiche del sito. Tra i temi che verranno trattati: 1. L’efficienza energetica realizzata attraverso una progettazione attenta agli orientamenti, colori, materiali, dinamiche del vento 2. Efficienza energetica di progetti fotovoltaici, di solare termico, cogenerazione 3. Approfondimento delle sperimentazioni di autoconsumo collettivo, comunità energetica, storage e mobilità alternativa 4. Il progetto della luce nella scenografia degli spazi urbani.

VENERDÌ 26 MAGGIO 2023

Ore 11.00

Ivan Roncelli

Responsabile Sviluppo Efficenza Energetica condomìni e terziario– A2A Energy Solutions

Efficienza energetica e rinnovabili nell’ambiente costruito

Efficienza energetica realizzando progetti fotovoltaici, di solare termico, cogenerazione, riqualificazioni energetiche degli edifici, approfondendo sperimentazioni riguardanti le tematiche di autoconsumo collettivo, comunità energetica, storage e mobilità alternativa, che rappresentano le sfide energetiche del prossimo decennio per l’Europa e per l’Italia.

Patrocinio e 2 crediti formativi dell’Ordine Architetti P.P.C.di Genova

