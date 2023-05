Settima edizione della Birralonga, tutto il programma di domenica 28 maggio

Torna la grande degustazione di birre che si snoda lungo i vicoli del centro storico genovese





Giunta alla sua settima edizione, Birralonga è ormai un evento consolidato nel panorama cittadino e decisamente amato dai cosiddetti “birralonghisti”, le persone che ogni anno animano questa manifestazione dedicata alla birra artigianale.

Come ogni anno, dieci locali sparsi per i caruggi diverranno le tappe di un cammino birraio in cui stili, tipologie e nazionalità brassicole si intrecceranno in un percorso costellato di sapori, di gusti e di sensazioni certamente nuove e coinvolgenti. Ogni tappa fornirà, compreso nel prezzo, un appetizer da abbinare alla birra in degustazione. La partenza scenografica della degustazione è prevista di fronte al Duomo di San Lorenzo.

Sarà presente, da tradizione, una lunga e parallela lista di Street Food che aiuteranno a trovar ulteriore ristoro potendo contare su una vasta varietà di cibi per tutti i gusti e per tutte le tasche, con sconti e prodotti dedicati per chi ha la tessera Birralonga in mano.

Una domenica di festa nel cuore di Genova: in alto i boccali e buona Birralonga!



COME FUNZIONA?

Acquistando la tesserina di BIRRALONGA, potrete visitare le dieci tappe in cui assaggerete ottime birre in abbinamento a un piccolo appetizer compreso nel prezzo, in oltre potrete accedere mostrando la tessera agli sconti riservati negli street food.



QUATTRO FASCE ORARIE DI PARTENZA

° h 12 – 14

° h 14 – 16

° h 16 – 18

° h 18 – 19.30

[l’evento terminerà alle ore 22]

Nell’ambito di ogni fascia si può partire nell’arco dell’orario indicato (per esempio DALLE 12 ALLE 14) avendo poi tutto il tempo di terminare l’evento (che finisce ufficialmente alle ore 22)



10 TAPPE e 10 BIRRE

PARTENZA DA PIAZZA SAN LORENZO (di fronte al duomo)

1. Ai Troeggi

2. Kowalski – Ristorante dall’est Europa

3. Dall’Orso – Il Paradiso della Pinsa

4. KamunLab

5. La Coccagna

6. Scurreria Beer & Bagel

7. Jalapeño

8. 4Canti

9. Toulì – Craft Beer Genova

10. Les Rouges – Cucina & Cocktails (presso Stand di fronte a Palazzo San Giorgio)



STREET FOOD CONVENZIONATI

° Groove

° Ristorante Veracruz

° Tapullo

° La Patateria Genovese

° Mescite Erbe Genova

° La Cialtroneria

° Romeo Viganotti

° Tazze Pazze Caffetteria Gourmet

° Il Masetto

° Rooster Streetfood Rotisserie

° Pork Spot

° Raviolhouse



Tappa Extra Maddalive

Eventi a sorpresa, punto informativo, safety point e momento chillout



(per intolleranze o diete particolari, segnalare tutto al momento dell’acquisto on line o di persona se presso un locale fisico)

BIRRALONGA è un evento organizzato dalla Rete d’impresa Contatto.

Costo delle tessere: 30 euro + 3 euro di prevendita

Potete acquistare le tesserine nei 10 locali aderenti (le 10 tappe) oppure online sul sito https://www.contattogenova.cloud/prodotto/birralonga/

Per info: contatto@contattogenova.it oppure telefonare al 348 698 4818.

