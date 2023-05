Botte e coltellate a cinque ragazzi, poi minaccia col coltello i poliziotti. Ventenne arrestata dalla Polizia

La giovane era palesemente ubriaca. È successo intorno alle 4:30 della notte tra via Carzino e via Cantore, a Sampierdarena. Due i ragazzi che hanno riportato le ferite più gravi, trasportati dalle ambulanze all’ospedale Villa Scassi, entrambi in codice giallo, di media gravità. Altri ragazzi sono rimasti feriti in modo più lieve

Notte di violenza tra via Carzino, non molto lontano da un locale notturno molto frequentato, e via Cantore. Erano all’incirca le 4:30 quando una ragazza di vent’anni, di origine magrebina, ha aggredito prima a botte, poi con un coltello diversi ragazzi e ragazze, minacciando gli altri presenti col coltello. Una ragazza di 25 anni attinta dalla lama è stata soccorsa dal 118 con l’ambulanza dei Volontari della Fiumara e trasportata al Villa Scassi in codice giallo, di media gravità. Altri sono stati feriti in modo lieve.

Sul posto sono arrivate le volanti, mentre la giovane si era nel frattempo spostata in via Cantore, dove ha aggredito col coltello un altro ragazzo, di 27 anni, poi soccorso dall’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena e anche lui portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

La giovane, in evidente stato di alterazione, non ha esitato a puntare il coltello anche contro i poliziotti che, però, l’hanno disarmata e arrestata.

