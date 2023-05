Tassisti genovesi per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna: al via raccolta di beni di prima necessità per le comunità colpite

Il punto di raccolta è presso il circolo ricreativo Taxisti di Genova in via Rivoli 72 Rosso, che resterà aperto per l’occasione da lunedì 22 a domenica 28 maggio, dalle 9:30 alle 21:30

A seguito della tragica alluvione che ha colpito il centro Italia, in particolare la regione Emilia-Romagna, i tassisti genovesi hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità per le comunità colpite: generi alimentari non deperibili, rigorosamente confezionati, in scatola e a lunga conservazione (quali, ad esempio, pasta, tonno, carne in scatola, biscotti, merendine, crackers e pane in cassetta, latte a lunga conservazione), acqua, prodotti per l’igiene personale (sapone, dentifricio, lamette e schiuma da barba, assorbenti), prodotti per bambini (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati) e prodotti per la casa (detersivi per bucato e prodotti per la pulizia della casa).

L’iniziativa è aperta ai tassisti e a tutti i genovesi.

Per eventuali chiarimenti o necessità, si può fare riferimento ai seguenti numeri telefonici: 349/782932 – 348/8297686 – 328/ 5417229 – 3398071958

Nella giornata di lunedì 29 maggio, i beni raccolti verranno imballati e successivamente consegnati direttamente alla Protezione Civile che opera nei luoghi del disastro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...