Comitato “Per Pré”, aperitivo di quartiere per far vivere il territorio: «E i pusher si sono allontanati»

«Il quartiere ha iniziato a unirsi anche nelle sue multiculture ed è un fenomeno molto importante per il territorio. Verso le 19 di ieri ci siamo riuniti per presidiare il territorio e questo è il modo per sostenere l’ottimo lavoro della Polizia locale»

«Ci piace pensare che l’atmosfera dello Street Music Party di sabato 6 maggio non si esaurisca ma continui con iniziative, anche piccole, come un aperitivo di quartiere – spiegano al comitato “Per Pré”. E così ieri sera ci siamo ritrovati in strada l’invito è stato raccolto da commercianti e abitanti, anche da chi non si era mai ritrovato per una stretta di mano. Fondamentale sarà nei prossimi mesi continuare a spargere ottimismo e così stiamo lavorando a iniziative che, complice il bel tempo delle serate estive, ci veda sempre più coinvolti nella vita di quartiere. Il video che abbiamo postato su YouTube, che ben rappresenta il nostro obiettivo». Eccolo qui sotto.

«Il quartiere ha iniziato a unirsi anche nelle sue multiculture ed è un fenomeno molto importante per il territorio – spiegano al comitato – Verso le 19 ci siamo riuniti per presidiare il territorio e questo è il modo per sostenere l’ottimo lavoro della Polizia locale. Avendo decompresso da questa criticità il territorio oggi i cittadini possono finalmente vivere il quartiere e con facilità sottrarre gli ultimi metri di strada rimasti da una certa ora in poi in mano degli spacciatori. Non siamo stati minacciati, anzi sono i pusher che ieri quando sono arrivati al loro solito posto si sono sentiti persi e come hanno visto la nostra presenza sono andati via».

Mi piace: Mi piace Caricamento...