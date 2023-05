Tutti ancora in rianimazione al San Martino i tre uomini vittima dei recenti incidenti sul lavoro

Operato e già buone condizioni fisiche il ciclista Geoghegan Hart, caduto ieri durante al giro d’Italia e ricoverato all’Ospedale Villa Scassi

Al San Martino

Restano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dell’operaio di 41 anni vittima dell’incidente verificatosi nella giornata di martedì 16 maggio nel porto di Pra’. Al momento non è previsto intervento neurochirurgico. All’uomo sono state già amputate le gambe.

Si trova attualmente ricoverato presso la Rianimazione del Pronto Soccorso l’uomo di 64 anni rimasto ferito per aver sbattuto contro una colonna, spinto dallo spostamento d’aria del passaggio di un treno nella stazione di Genova Brignole. In respiro spontaneo, le sue condizioni sono in lieve miglioramento.

È sempre ricoverato presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco l’operaio di 48 anni caduto da alcuni ponteggi in zona via Caffaro lo scorso 5 maggio. In lieve miglioramento le sue condizioni neurologiche.

Al Villa Scassi

Il ciclista Geoghegan Hart è ricoverato all’ospedale Villa Scassi, in seguito alla caduta di ieri al Giro d’Italia. Il paziente è stato sottoposto in serata a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della complessa frattura del femore. L’intervento – eseguito dall’équipe del dott. Luca Pandolfo, direttore della struttura complessa Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Villa Scassi – ha avuto decorso regolare così come la fase post operatoria. Il paziente è in buone condizioni fisiche e sta iniziando il percorso di mobilizzazione

