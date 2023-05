Incidente in corso Europa: auto ribaltata e motociclista a terra. Pedone investita in via Torti

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Scribanti. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e la Polizia locale

È successo alle 16:46. In arrivo i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e l’area. Inevitabile il caos del traffico in direzione centro.

Aggiornamento: due le persone soccorse dal 118 in codice rosso per dinamica. Oltre all’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che si vede nella foto, c’è anche quella della Croce Verde di Sestri, oltre all’Auto Medica Golf 3. Sono in corso i soccorsi sul posto, proprio davanti al pronto soccorso del San Martino.

Aggiornamento: entrambi i soccorsi si sono dimostrati meno gravi del previsto e sono stati trasportati al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, di media gravità.

Un altro incidente si è verificato poco distante, in via Giovanni Torti a San Fruttuoso, alle 16:25. Un pedone, una donna di circa 35 anni, è stata soccorsa in codice rosso per dinamica dal 118 per un trauma cranico con l’auto medica golf 1 e l’ambulanza che la ha trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità, visto che le sue condizioni si sono poi dimostrate meno gravi del previsto.

Nella foto di copertina, di Adriana Reyes, si vede sulla destra l’auto ribaltata

