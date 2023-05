A Newport vince 11th Hour Racing Team. All’Ocean Live Park ritorna il Pavilion di Genova con eventi e incontri

Un’altra tappa ricca di colpi di scena. Il lieto fino è per 11th Hour Racing Team, la barca statunitense che arriva per prima a Newport, la sua casa. Nel New England, l’Imoca su cui regata la velista azzurra Francesca Clapcich ha preceduto Team Malizia mentre Holcim Prb e Guyot Environement hanno disalberato. All’arrivo manca solo Biotherm

I risultati della Leg 4 rendono la classifica molto corta in vista della tappa transatlantica. I primi tre team in classifica si ritroveranno con un solo punto di distanza alla partenza della regata transatlantica diretta ad Aahrus, in programma domenica 21 maggio (ore 20 italiane).

Raggiante lo skipper Charlie Enright all’arrivo: “Questo significa molto per tutti noi. Il fattore tempo è tutto, e riuscire a ottenere questo risultato, in questa tappa, arrivando alla nostra base di Newport, è una sensazione incredibile. Tutti i membri della squadra hanno avuto un ruolo e hanno fatto la loro parte. È una bella sensazione vedere tante barche in acqua e le persone qui a terra che ci accolgono e condividono questo risultato con noi. Siamo grati per il sostegno e felici di aver ottenuto la vittoria per tutti”.

Non è stata una tappa facile. Nei 17 giorni di regata verso nord da Itajaí in Brasile, i team hanno dovuto gestire numerosi passaggi tra i sistemi meteorologici, dagli alisei dell’emisfero meridionale, passando i doldrum e fino agli alisei dell’Atlantico settentrionale. Una burrasca a soli due giorni dall’arrivo ha portato raffiche di vento di oltre 50 nodi e uno stato del mare spaventoso, condizioni che il reporter veterano di bordo Amory Ross ha descritto come “terrificanti”.

Nel corso della tappa, 11th Hour Racing Team e Team Malizia si sono scambiati la leadership per oltre una dozzina di volte, prima che Enright e il suo equipaggio riuscissero ad aggiudicarsi la vittoria nel pomeriggio di mercoledì. “È stata una grande regata”, dichiara lo skipper di Team Malizia, Will Harris. “È stata una regata combattuta, cosa che ci piace sempre, e ci prepara al meglio per le prossime tappe”.

All’Ocean Live Park di Newport è festa grande. E come sempre Genova potrà contare su una vetrina importante grazie al suo Pavilion in cui si svolgeranno ogni giorno eventi ed incontri con promozione di cultura, turismo, enogastronomia.

