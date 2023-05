Fermato perché senza documenti, finge un malore. Poi, al Galliera, prende a calci pugni e sputi agenti, sanitari e militi

Ancora violenza al pronto soccorso dell’ospedale di Carignano. Due agenti di Polizia locale feriti: 5 giorni di prognosi per uno, ben 25 per l’altro, a cui l’energumeno ha rotto alcune dita di una mano. Arrestato l’aggressore

Durante i quotidiani controlli della zona di Caricamento e Sottoripa, due agenti hanno fermato in piazza De Marini un ragazzo che da subito ha tentato di sottrarsi al controllo, rifiutando anche di declinare le generalità. Non senza fatica lo hanno portato nella sede della Polizia locale in piazza Ortiz per identificarlo.

Lì, il giovane, di nazionalità tunisina, ex minore non accompagnato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, ha continuato a dare in escandescenze, insultando e minacciando gli agenti. In particolare, a quello a cui avrebbe poi rotto le di dita di una mano, ha gridato «Se ti vedo fuori, ti taglio la gola», facendo poi un inequivocabile gesto con un dito strisciato sul collo e simulando, infine, un pugno nei confronti dello stesso operatore.

Quindi ha finto un malore, dicendo di avere male al braccio sinistro, probabilmente nell’intento di farsi portare all’ospedale togliendosi dalla sede della Pl, piena di agenti per tentare di fuggire.

È stata chiamata un’ambulanza che, con a bordo lui e i due agenti, si è diretta al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, in Mura delle Cappuccine. Mentre aspettava la visita all’interno del pronto soccorso, il diciottenne ha dato di nuovo in escandescenze, tentando di scappare. Si è scagliato contro i due agenti, ma anche contro militi, infermieri, medici e poliziotti. Quindi ha sputato in faccia all’agente che da subito aveva preso di mira.

Quando è stato fermato, è stato visitato dai sanitari dell’ospedale e dimesso, ricevendo zero giorni di prognosi: stava benissimo.

È stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Recentemente, nel mese di marzo 2023 e nell’agosto dello scorso anno, era stato denunciato per lo stesso reato. Ha all’attivo anche alcuni precedente per reati contro il patrimonio.

Stamattina l’arresto è stato convalidato. Il pm aveva chiesto la custodia cautelare. Non è stata, invece, imposta alcuna misura.

