Sabato 6 maggio, dalle 10, il Sestiere di Pre’ in festa. Ecco il programma

Sono molti gli artisti che parteciperanno, qualche nome: Paolo Gerbella, cantautore che ha all’attivo due importanti lavori, il primo “Io Dino” interamente dedicato alla figura di Dino Campana che a Genova visse per un periodo della sua vita, “Tempo parallelo” e “La Regina”, un affresco profondo sul lavoro dei mitici scaricatori di carbone del porto. Si esibiranno i Rap Live Show, un gruppo di giovani rapper nati a Genova e milanesi di adozione, capitanati da Leonardo Lazzaretti in arte Doglee.

Momenti di cultura in Piazza del Campo con la “Nuova Scuola Genovese” il film di Claudio Cabona sul rapporto tra canzone d’autore e rap, di cui un girato con Cristiano De André e Bresh è proprio in viadelcampo29rosso passa anche da questa nuova frontiera musicale tanto amata dai nostri giovani.

Matteo Troilo Songwriter, un cantautore leader della storica formazione dei London Valour – Tributo a Fabrizio De André attiva da molti anni, voce e protagonista di spettacoli teatrali sulla Liguria dei poeti e su Spoon River e autore di talento che ha in preparazione un disco interamente suo.

Sempre in Piazza del Campo alle ore 16 sarà la volta di una delle voci più rappresentative su Fabrizio De André, Aldo Ascolese, chitarrista, vocalist solista e membro da tempo del gruppo Le Quattro Chitarre di Genova. Aldo, il “pirata”, incanterà con le suggestioni che scaturiscono dalle sue interpretazioni delle più belle canzoni di Faber e sarà accompagnato alle tastiere dal bravissimo pianista Domenico Berta.

Mentre in Piazza Don Gallo ad esempio si potrà seguire il Concerto “piccolo” dell’ensemble VIVA UKULELE! Laboratorio di Defence for Children e balli con i ragazzi di Your Swing! La scuola di ballo che trasmette energia positiva! . E dalle 16 la XIII edizione di Ghetto Blaster, la manifestazione musicale organizzata dall’Associazione San Marcellino, che vedrà quest’anno esibirsi prestigiosissimi musicisti come Raffaele Rebaudengo (Gnu Quartet) che presenterà il suo nuovo progetto Uhuru con il dj e produttore FiloQ. Uhuru in lingua Shwahili significa Libertà. I loro suoni riempiranno la piazza e si mescoleranno con quelli di Tomaso Chiarella, Anais, Bobby Soul e molti altri, compreso il gruppo Collettivo Moto Perpetuo, la band nata dai laboratori artistici dell’associazione.

Il programma è ampio e si articolerà in tutte le strade e i vicoli del Sestiere: Piazza di Santa Fede, Piazza Inferiore del Roso, Piazza Durazzo, Piazza Sant’Elena, Piazza Truogoli di Santa Brigida, Piazza Marinelle, Piazza Fregoso, Piazza Vacchero, Piazza del Campo, Piazza Don Gallo e Piazza Fossatello. Arte e artigiani in Via Prè e Via del Campo.

A seguito dell’idea e dello sforzo creativo degli abitanti di Via Prè e di Via del Campo e delle rispettive associazioni comitato “PER PRE’” e “Via del Campo e Caruggi Aps” che hanno dato il via ad un evento con la partecipazione di tutto il Sestiere di Prè che fa parte del “Progetto di Comunità per i sestieri del Molo, della Maddalena e di Prè”, nell’ambito del Piano Caruggi del Comune di Genova.

Proprio nella giornata del 6 maggio si darà il via all’evento “Dai vicoli al cielo 2023”, un’iniziativa finanziata nell’ambito del Patto di sussidiarietà dei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena e in collaborazione col Vicariato del Centro Storico, che permetterà di scoprire le 24 chiese aperte nei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena.

Sarà possibile accedere gratuitamente alla seguente visita guidata organizzata (qui le info): a partire dalle ore 10 si potranno scoprire la Chiesta di Santa Maria delle Vigne e San Luca, due chiese molto significative e molto diverse tra loro dell’antica Genova.

Continua il lavoro di tutti gli enti, le associazioni e gli abitanti che hanno creduto nel Patto per il centro storico di Genova con l’obiettivo comune di favorire la partecipazione civica per migliorare la qualità di vita nel Centro Storico valorizzandone il patrimonio.

VIA LOMELLINI • Per i nostalgici dei vecchi mercatini, l’associazione Antiquari genovesi, con i loro espositori, renderanno preziosa e animata la via.

PIAZZA SAN FILIPPO

Ore 11.00 Genova Dreams e Sophie Lamour inizieranno a sfilare, percorrendo via del Campo fino ad arrivare in via Prè, in un’atmosfera mix, anni ’70 e “figli dei fiori”, immersi nella musica e nell’allegria.

VIA DEL CAMPO

L’associazione via del Campo e Caruggi con la collaborazione di Cactus Market, radunerà lungo tutta la via artigiani e artisti che con le loro bancarelle ci incanteranno e stupiranno.

PIAZZA DON GALLO

Ore 14: Concerto “piccolo” dell’ensemble VIVA UKULELE! Laboratorio di Defence for Children per fare musica e divertirsi insieme

Ore 15: i ragazzi di Your Swing! La scuola di ballo che trasmette energia positiva!

Dalle ore 16 alle ore 20: la XIII edizione di Ghetto Blaster, la manifestazione musicale organizzata dall’Associazione San Marcellino, che vedrà quest’anno esibirsi prestigiosissimi musicisti come Raffaele Rebaudengo (Gnu Quartet) che presenterà il suo nuovo progetto Uhuru con il dj e produttore FiloQ. Uhuru in lingua Shwahili significa Libertà. I loro suoni riempiranno la piazza e si mescoleranno con quelli di Tomaso Chiarella, Anais, Bobby Soul e molti altri, compreso il gruppo Collettivo Moto Perpetuo, la band nata dai laboratori artistici dell’associazione.

PIAZZA DEL CAMPO

Nella storica “piazzetta” di fronte a viadelcampo29rosso, lo spazio museo del Comune di Genova, gestito da Solidarietà e Lavoro dal febbraio 2012 e cuore pulsante della mitica strada cantata da Fabrizio De André, la musica sarà al centro come sempre.

A partire dalle ore 10 si alterneranno esponenti genovesi della canzone d’autore e un gruppo di giovani rapper che della “scuola genovese” conoscono artisti e ai quali sovente affermano di ispirarsi

Dalle 10 alle 12: Paolo Gerbella, cantautore che ha all’attivo due importanti lavori, il primo “Io Dino” interamente dedicato alla figura di Dino Campana che a Genova visse per un periodo della sua vita, “Tempo parallelo” e “La Regina”, un affresco profondo sul lavoro dei mitici scaricatori di carbone del porto

Dalle 12 alle 14: si esibiranno i Rap Live Show, un gruppo di giovani rapper nati a Genova e milanesi di adozione, capitanati da Leonardo Lazzaretti in arte Doglee

La “Nuova Scuola Genovese” il film di Claudio Cabona sul rapporto tra canzone d’autore e rap, di cui un girato con Cristiano De André e Bresh è proprio in viadelcampo29rosso passa anche da questa nuova frontiera musicale tanto amata dai nostri giovani

Sarà poi la volta, nel primo pomeriggio di Matteo Troilo Songwriter, un cantautore leader della storica formazione dei London Valour – Tributo a Fabrizio De André attiva da molti anni, voce e protagonista di spettacoli teatrali sulla Liguria dei poeti e su Spoon River e autore di talento che ha in preparazione un disco interamente suo

Alle ore 16 sarà la volta di una delle voci più rappresentative su Fabrizio De André, Aldo Ascolese, chitarrista, vocalist solista e membro da tempo del gruppo Le Quattro Chitarre di Genova. Aldo, il “pirata”, incanterà con le suggestioni che scaturiscono dalle sue interpretazioni delle più belle canzoni di Faber e sarà accompagnato alle tastiere dal bravissimo pianista Domenico Berta.

PIAZZA SANTA FEDE

La Farinata, lo street food per eccellenza, soddisferà grandi e piccini.

Il gazebo della Polizia Locale catturerà l’attenzione di bambini, adolescenti e adulti con attività che spiegano l’importanza dell’educazione stradale • Gruppi di percussionisti senegalesi ci incanteranno.

LiberaMente e la danza del ventre: i benefici di un’antica arte dei movimenti che regala benessere fisico e mentale.

Alle ore 17.00 i ragazzi di Your Swing nel loro percorso itinerante, faranno tappa anche qui e la loro energia sarà più che mai contagiosa!

VIA PRÈ

Una carovana colorata di banchi, banchetti e gazebo da Santa Fede a Sant’Elena. Gli espositori del Cactus Market insieme ad altri artisti liguri saranno presenti con le loro proposte uniche ed originali.

PIAZZA INFERIORE DEL ROSO

Una piazzetta dalla bellezza mozzafiato, diventerà protagonista a partire dal primissimo pomeriggio.

Ore 14.00 Il Centro storico Ragazzi insieme al Centro di aggregazione La Staffetta radunerà tutti i bimbi per giocare a “Ruba bandiera” sulle note di tante filastrocche. A seguire il Gioco delle sedie musicali (anche adulti!)

Ore 16.30 Spettacolo di teatro e musica dal titolo STORIE DI PRÈ. Tra testimonianze e canzoni, Storie di Pré fa tornare indietro le lancette del tempo agli anni ’50 e ’60, per riproporre quelle suggestive atmosfere. Testi di Antonio Carletti – Susanna Gozzetti alle letture – Black Cats Garage: Dino Clemente – sax; Enzo Lotti – tromba; Fabrizio Stefani – chitarra; Pier Paolo Rossodivita – pianoforte; Graziano Tassistro – basso; Salvatore Marullo – batteria. Spettacolo tradotto nel linguaggio dei segni LIS a cura dell’associazione Macaia

Ore 17.30 IL SOFFITTO VIOLA DI ZENA. Le giovani leve del CFA di Luca Bizzarri insieme per raccontare, attraverso il canto e il corpo, la Genova popolare del dialetto e della tradizione. Bellezze e brutture del nostro centro storico raccontate dai grandi artisti che ne hanno celebrato il fascino contraddittorio • Ore 18.30 a fine serata, JAZZ DUO a cura di Count Basie, Susanna Massetti – voce; Simone Cosso – chitarra. E sulle note del jazz non mancherà l’aperitivo servito con l’aiuto dei volontari della Macaia APS, per brindare tutti insieme a questa giornata speciale.

PIAZZA SANT’ELENA

Dalle ore 15.30 l’estrazione a premi di PESCA LA NOTA! con in palio premi offerti dai tanti commercianti del quartiere.

Per partecipare ai premi dal 21 aprile presso la PESCHERIA PIZZASEGALE e la drogheria QUELLA VOGLIA DI NONSOCHÈ di Angela, si potrà scegliere la vostra nota vincente!

Ore 16 LA MERENDA! Per i piccini offerta dalla Trattoria dell’Acciughetta.

E sempre alle 16 si ballerà con i ragazzi di Your Swing con la travolgente energia e la passione dei balli degli anni ’30 e ’40!

PIAZZA DELLO STATUTO

Tra i banchetti che colorano la via, i percussionisti senegalesi apriranno la scena al gruppo polivocale dei Raccögieiti, che in un gioco di contrasti sonori e di amalgama delle diverse voci ci mostreranno come nasce l’armonia.

PIAZZA DURAZZO – Dalle ore 17.30 alle 19 i Zenaswingers,

TRUOGOLI SANTA BRIGIDA

Dalle 11.30 – 12.30: Antico coro genovese con Max Manfredi: viaggio tra le canzoni sconce di repertorio folkloristico.

Dale 12.30 – 14: Tatyana Zakharova. La musica è un linguaggio capace di legare culture e mondi diversi, esprime sentimenti universali e suscita emozioni profonde e Tatyana ce lo dimostrerà!

Dalle 15.00 – 17.00 scuola ballo 5678 Studio, lezioni di ballo per grandi e piccini.

Dalle 17.30 – 19.30 deejay set, vieni a farti un gotto con noi al Librìdo Caffè.

CHIESA DI SAN SISTO DI PRÈ

Alla scoperta della Sala Regia.

Visite guidate a cura di G.B. Varese e dei Volontari dell’Associazione Culturale S. Maria di Castello.

Orari visite:

10 – 10,30 – 11 – 11.30 – 12

14.30 – 15.00 – 15.30 -16.00 – 16.30

Solo su prenotazione scrivendo a visitasalaregia@sestieredipre.org

La Chiesa ospiterà vari musicisti che suoneranno nella sua suggestiva atmosfera

ore 10 Coro di flauti dolci Veronika Wiethaler: Alessandra Auditore, Paolo Bertazzoli, Anna Disabato, Paola Boneto, Gabriella Zanobini, Roberto Ravazzolo, Valerie Floch e Silvio C. Maggiolo.

ore 11.30 Quintetto di musica barocca “I Diporti di Euterpe”: Federica Calacagno – violino; Elena Mazzone – violoncello; Gianni Grassi – arciliuto; Maurizio M. Gavioli – flauto dolce, viola da gamba; Dino Clemente – chitarra barocca.

ore 15 “Senza soluzione di continuità: da Lipsia a Prè attraverso i lavori organistici di J. S. Bach” concerto di Arturo Dal Bianco, organo.

ore 16.30 “A SOLO” concerto di Marco Mascia, violino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...