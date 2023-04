Salita Pollaiuoli, pattuglia della Polizia locale ferma due persone e viene accerchiata da quaranta nella movida

È successo stanotte alle 3. I due avevano rifiutato di declinare le proprie generalità e avevano opposto resistenza agli agenti

Sempre più difficile la situazione in centro storico, non solo nelle zone dove infuria lo spaccio, ma anche in quelle della movida, dove i frequentatori sono sempre più aggressivi, anche con le divise.

Alle tre di questa notte la pattuglia in servizio per controllare che non ci fossero schiamazzi e problemi di vivibilità è stata aggredita da due soggetti fermati, uno dei quali aveva rifiutato di declinare le proprie generalità. Si trattava di due stranieri, uno comunitario (quello che ha rifiutato di mostrare i documenti e di dire come si chiamasse) e uno extracomunitario.

Gli operatori della Polizia locale sono stati accerchiati da una quarantina di nottambuli ancora presenti in zona a quell’ora e hanno lanciato l’sos via radio ai colleghi. Sul posto sono arrivate tutte le pattuglie della Locale in servizio oltre a una volante della Polizia di Stato.

Solo alla vista di tutte quelle divise arrivate sul posto il minaccioso assembramento si è dissolto.

I due fermati sono stati accompagnati alla sede della Polizia locale in piazza Ortiz e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e il comunitario anche per rifiuto di declinare le generalità.

