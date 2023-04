Staglieno, Tursi a caccia di maxi e mini sponsor per iniziative, visite guidate e restauri

Stamattina sono stati presentati tre progetti di ricerca sponsor: “Restauri”, “Visite Guidate” e “Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Storici Europei WDEC 2023”, l’evento internazionale promosso da Asce che propone un fitto calendario di appuntamenti culturali all’interno della necropoli

La Settimana alla scoperta dei cimiteri europei – WDEC 2023 è un evento internazionale, promosso da ASCE, l’Associazione dei Cimiteri Storici Europei e condiviso con il Tavolo Tecnico di Valorizzazione dei Cimiteri Storici italiani del SEFIT, associazione nazionale dei servizi funebri che fa capo a Utilitalia. La realizzazione della settimana prevede una serie di eventi culturali all’interno della necropoli e una particolare cura nella promozione degli stessi e del Cimitero come meta di interesse per cittadini e turisti. Sarà possibile organizzare eventi esterni, come, per esempio, mostre dedicate all’arte funeraria genovese, italiana ed europea. La proposta di sponsorizzazione si rivolge a tutte le aziende e i privati interessati a legare la propria immagine a quella della città, dal punto di vista storico e artistico.

Visibilità e benefit

Categoria: main sponsor (a partire da 5mila euro)

Le aziende potranno incrementare la propria visibilità e far conoscere meglio la propria attività, prodotti e servizi dalle stesse erogati. I loghi delle aziende e i link ai loro siti verranno inseriti, nelle comunicazioni e nelle pagine web relative alla Settimana alla scoperta dei cimiteri europei del Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale promozionale ed informativo del progetto Il Main Sponsor potrà esporre il suo logo agli eventi in presenza, ai quali sarà sempre invitato.

Categoria Sponsor (a partire da 2mila euro)

Le aziende potranno incrementare la propria visibilità e far conoscere meglio la propria attività, prodotti e servizi dalle stesse erogati. I loghi delle aziende e i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web relative alla Settimana alla scoperta dei cimiteri europei del Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale promozionale ed informativo del progetto.

COMUNICAZIONE E RIPRESE

Rivolto in particolare a sponsor tecnici che possano fornire, proposte di realizzazione di campagne di comunicazione e/o la ripresa e messa in onda delle iniziative realizzate con indubbi benefici di visibilità reciproca.

SERVICE E ATTREZZATURE

Rivolto a sponsor tecnici che possano fornire attrezzature e service per la realizzazione di eventi in presenza

I loghi delle aziende e i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web relative alla Settimana alla scoperta dei cimiteri europei del Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e su eventuale materiale promozionale ed informativo del progetto.

Visite guidate

Valorizzazione Cimitero Staglieno Visite Guidate 2023

Il Comune di Genova organizza ogni anno visite guidate per favorire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico del Cimitero Monumentale di Staglieno. Le visite si svolgono normalmente nei fine settimana, il sabato o la domenica alternati, con 2 o 3 visite al giorno, più alcune visite infrasettimanali. Quest’anno sono previste da aprile a dicembre. http://www.staglieno.comune.genova.it/it/visite

Le visite guidate prevedono diversi itinerari che trattano le opere contenute nel cimitero da diversi punti di vista, storico, culturale e artistico. http://www.staglieno.comune.genova.it/it/content/itinerari-visite-guidate

Il ricavato delle visite viene destinato al restauro di opere contenute nel Cimitero Monumentale di Staglieno, anche al fine coinvolgere i cittadini nel processo di conservazione del patrimonio. È quindi necessario coprire i costi delle visite con contributi esterni. La proposta di sponsorizzazione si rivolge a tutte le aziende e i privati interessati a legare la propria immagine a quella della nostra Città, dal punto di vista storico e artistico. In particolare, i loghi delle aziende e i link ai loro siti verranno inseriti nelle pagine web riguardanti il Cimitero Monumentale di Staglieno, sui social e sul materiale promozionale ed informativo del progetto.

Visibilità e benefit

Main Sponsor (da 5mila euro)

Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni, se prevista;

Menzione dell’Azienda Sponsor e del logo nei comunicati stampa in qualità

di Main Sponsor;

di Main Sponsor; Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito dell’evento ove possibile;

Possibilità di distribuire materiale promozionale dell’Azienda Sponsor ove possibile;

Visite guidate da concordare;

Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova.

Sponsor (da 2mila euro)

Intervento in conferenza stampa alla presenza delle istituzioni, se prevista;

Menzione dell’Azienda Sponsor e del logo nei comunicati stampa;

Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito del evento ove possibile;

Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova.

Restauri

Previsti sponsor gold (da 300 mila euro), silver (da 150mila euro), bronze (da 50mila euro) e supporter (da 10 mila euro).

Stamattina, nel corso di una conferenza stampa, sono state illustrate le collaborazioni con A.Se.F., con D.e.n.i. srl-Distribuzioni Elettriche Nord Italia e La Generale Pompe Funebri spa artefici della realizzazione di nuovi cinerari/ossari nei cimiteri Torbella, Pra’ Palmaro, Nervi 3, Leira di Voltri e dell’organizzazione di visite guidate al cimitero monumentale di Staglieno e della sua valorizzazione. Importante anche il contributo fornito dalla So.Crem. Queste iniziative affiancano l’ambizioso piano di interventi manutentivi ed il recupero funzionale di aree e strutture interne finalizzate a migliorare l’offerta qualitativa/quantitativa dei servizi e ad ampliare la disponibilità di sepolture, tutto secondo una pianificazione in continuo aggiornamento che cerca di rispondere alle esigenze provenienti dai cittadini» si legge in una nota del Comune.

«È con grande piacere poter constatare che la collaborazione tra istituzioni, società partecipate e privati sta dando i risultati che ci eravamo prefissi – dichiara l’assessore ai servizi civici Marta Brusoni –. L’impegno che viene profuso nei nostri progetti di valorizzazione dei cimiteri genovesi ha permesso di vincere sfide importanti e di puntare ad ulteriori ancor più ambiziose realizzazioni. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio tutti i soggetti coinvolti».

Il sostegno a queste iniziative del Comune di Genova può essere ammesso ai benefici previsti per i contributi in “Art Bonus”, l’incentivo fiscale che sotto forma di credito d’imposta consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura ed è deducibile in tre quote annuali di pari importo.

