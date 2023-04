Ictus, sabato in via Cesarea la Giornata della prevenzione

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 davanti al Teatro della Gioventù. La “Giornata della prevenzione” contro il rischio ictus è la prima attività nata dalla collaborazione di tre associazioni: 50&Più Genova, A.I.P.A. Genova ODV (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) e A.L.I.Ce Liguria (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale)

Sabato 29 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, in via Cesarea a Genova, davanti al Teatro della Gioventù, sarà possibile sottoporsi a uno screening gratuito per la prevenzioni delle malattie cardio – cerebrovascolari, tra cui proprio l’ictus, con misurazione della pressione arteriosa ed eventuale rilevamento della fibrillazione atriale. Per aderire allo screening è necessaria la prenotazione alla mail info@liguria.aliceitalia.org

L’individuazione precoce dei più comuni fattori di rischio come l’ipertensione e la fibrillazione atriale può avere un’importanza decisiva per mantenere una vita sana e attiva. Molto spesso infatti, le persone colpite da queste malattie potenzialmente invalidanti, non erano a conoscenza di essere portatrici delle condizioni che le favoriscono. Per evitare l’insorgere improvviso dell’evento e combattere i fattori di rischio, può bastare un semplice controllo. La “Giornata della prevenzione” è organizzata in collaborazione con la Croce Bianca che mette a disposizione un’unità medica mobile, con il CIV “Il Giardino di Cesarea” che fornisce a titolo gratuito gli spazi, e con il locale Just Balilla che garantisce l’uso delle utenze elettriche necessarie allo svolgimento delle attività.

«Voglio esprimere la più grande gratitudine – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare una giornata che apre le porte alla salute. Hanno messo a disposizione forza lavoro, tempo, servizi ed esperienza, senza i quali non avremmo potuto fornire un servizio utile a tutti. Le informazioni che saranno diffuse durante lo screening sono un patrimonio che ognuno potrà usare per vivere meglio. Desidero esprimere, inoltre, la mia soddisfazione per la collaborazione di 50&Più con A.I.P.A. e A.L.I.Ce, con cui inizia un percorso comune al servizio della comunità. L’unione fa la forza e ci permette di offrire un aiuto concreto alle persone attive, per evitare che insorgano le fragilità che più ci spaventano».

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. http://www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

A.I.P.A., acronimo di Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, è un’associazione di volontariato costituita da pazienti, personale sanitario e volontari. L’A.I.P.A. Genova fa parte della FEDER-AIPA, che riunisce le Associazioni A.I.P.A. presenti sul territorio nazionale. I suoi obiettivi sono aiutare i pazienti in trattamento con farmaci anticoagulanti orali ad affrontare la loro situazione di rischio con un’adeguata e specifica assistenza medica e psicologica; proporre iniziative educative per una migliore qualità di vita; sollecitare le Autorità Sanitarie a rendere operative strutture specializzare (i centri TAO). Informazioni alla mail aipagenova@gmail.com.

A.L.I.Ce. è l’acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale: la sezione ligure, fondata nel 2000, fa parte della Federazione nazionale cui aderiscono circa 90 associazioni regionali, provinciali e locali. Tutte le associazioni, pur autonome e indipendenti nelle proprie attività, perseguono esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e collaborano al raggiungimento di comuni obiettivi a livello nazionale: migliorare la qualità della vita delle persone colpite, dei loro familiari e delle persone a rischio, diffondendo le conoscenze necessarie per la prevenzione della malattia e informando sulla sua diagnosi, cura e riabilitazione. Loro peculiarità è quella di essere le uniche in Italia a essere formate da persone colpite da ictus, dai loro familiari e caregiver, da neurologi, medici di famiglia, fisiatri, infermieri, terapisti della riabilitazione, personale sociosanitario e volontari. Informazioni sul sito Http://liguria.aliceitalia.org/ e alla mail: info@liguria.aliceitalia.org

