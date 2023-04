Pedala su una ruota e scappa in bici alla pattuglia. Raggiunto dalla Polizia locale, ferisce un agente

Il diciannovenne è stato denunciato per resistenza e lesioni e anche segnalato alla Prefettura per il possesso di stupefacenti per uso personale

Parapiglia ieri pomeriggio alla Foce. Verso le 16:30, un ragazzo, visto compiere un’infrazione mentre pedalava sulla sua bici, è scappato ed è stato inseguito da una pattuglia del reparto Sicurezza Stradale del reparto Pronto Intervento della Polizia locale.

La pattuglia era ferma al semaforo davanti alla questura quando ha visto il ragazzo che da via Diaz svoltava in direzione mare pedalando su una ruota e passando col rosso. La pattuglia decide di fermarlo prima che faccia male a se stesso e a qualcun altro. Gli agenti si sono avvicinati all'”equilibrista” e lui è caduto davanti all’auto della Pl. Gli operatori sono quindi scesi per soccorrerlo, ma lui, con un guizzo, si è rimesso in piedi e in sella ed è scappato. La pattuglia ha girato un po’ in zona per ritrovarlo e lo ha trovato in via Finocchiaro Aprile sempre su una ruota. Lui è salito sul marciapiede, sempre su una ruota, cercando di sfuggire da lì. Un agente si è allora piazzato sul marciapiede a braccia aperte pensando che il ragazzo si sarebbe fermato. Il giovane, invece, lo ha puntato e travolto, accelerando l’andatura. Nell’impatto, è caduto, si è rialzato ed ha ripreso la fuga.

Il giovane è stato raggiunto in via Ruspoli da una seconda pattuglia del reparto Pronto Intervento giunta in ausilio ai colleghi. Era la pattuglia che normalmente si occupa dei Tso. Il diciannovenne ha tentato di sfuggire anche da quella e gli agenti hanno faticato, in quattro e tutti esperti anche di casi come questo, a fermarlo.

Il 19enne italiano è stato denunciato per lesioni, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. È stato anche segnalato alla Prefettura come consumatore di droga perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nella fuga aveva cercato di disfarsi dello zainetto in cui aveva dell’hashish, ma gli agenti hanno visto il suo gesto e lo hanno recuperato.

L’operatore di Polizia locale, ferito a una mano, è stato trasportato al pronto soccorso dai colleghi. I medici hanno deciso per lui 7 giorni di prognosi.

