Al via la terza edizione del Premio Festival dello Spazio. Ecco come partecipare al concorso

Riservato a giovani under 35 in possesso almeno di un diploma di laurea triennale, il concorso di quest’anno verte sul tema “Abitare lo Spazio: dalla Terra alla Luna e oltre”. I tre finalisti presenteranno i loro elaborati al Festival dello Spazio in programma a Busalla dal 29 giugno al 2 luglio e in tale sede sarà proclamato il vincitore o la vincitrice

Come ormai da tradizione, il Festival dello Spazio scalda i motori lanciando il bando per la terza edizione dell’omonimo concorso a premio, il cui vincitore verrà proclamato in occasione della settima edizione della rassegna, in programma alla Villa Borzino di Busalla dal 29 giugno al 2 luglio prossimi.

Il tema su cui i partecipanti al Premio 2023 dovranno confrontarsi è “Abitare lo spazio: dalla Terra alla Luna ed oltre”. A giudicare gli elaborati sarà una giuria di eccellenza che annovera l’antropologo Marco Aime, il teologo Don Giuseppe Tanzella-Nitti e la “signora delle comete”, Amalia Ercoli Finzi. La giuria è stata scelta interpretando il carattere interdisciplinare del concorso progettato dall’Associazione Festival dello Spazio in collaborazione con la Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) di Roma diretta da Don Giuseppe Tanzella-Nitti.

Rivolgendosi ai suoi colleghi giurati, Amalia Finzi (nella foto con Franco Malerba) – straordinario personaggio della scienza e dell’ingegneria spaziale mondiale e grande amica del Festival – ha commentato la sua nomina in giuria con particolare sensibilità: «Sono certa che lavorare con voi sarà per me un’occasione speciale di accrescimento culturale, che nasce dalla disparità delle nostre competenze e dalla disponibilità a metterle in comune».

Il concorso è aperto a giovani di nazionalità appartenente a paesi membri dell’Unione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea, di età non superiore ai 35 anni e in possesso di un diploma universitario, anche triennale. Ogni candidato può partecipare con un solo elaborato originale, di estensione non superiore a 35mila caratteri spazi inclusi, redatto in lingua italiana o inglese, da inviare entro e non oltre domenica 7 maggio all’indirizzo e-mail concorso@festivaldellospazio.com, oppure tramite il form disponibile all’indirizzo web http://www.festivaldellospazio.com/concorso-2023-abitare-lo-spazio/, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

Il concorso è patrocinato da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Busalla. I tre elaborati selezionati come finalisti verranno presentati al Festival dello Spazio 2023 dai rispettivi autori, ai quali verranno offerti pernottamento e viaggio. Inoltre, saranno pubblicati sul sito http://www.festivaldellospazio.com e sui canali social ufficiali del Festival.

Mi piace: Mi piace Caricamento...