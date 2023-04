Cammina per strada brandendo un coltello. Disarmato dai Carabinieri

Sempre i CC hanno denunciato un altro uomo che se ne andava in giro con in tasca un paio di forbici da 14 centimetri

I Carabinieri di Genova–Sestri Ponente con il supporto del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato per ubriachezza manifesta un 40 enne genovese e un 30 enne ecuadoriano, entrambi gravati da precedenti penali. L’italiano, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un paio di forbici dalla lunghezza di 14 centimetri, pertanto è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

A Sestri Levante un equipaggio dell’aliquota radiomobile ha denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un 40 enne slovacco, irregolare sul territorio italiano. Gli operanti intervenuti sul posto a seguito di segnalazione di alcuni passanti, hanno notato l’uomo camminare per strada impugnando un coltello. I militari dell’Arma lo hanno disarmato. per fortuna non ci sono stati feriti.

In copertina: foto di repertorio

