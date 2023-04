Branco di velelle scambiate per una chiazza di idrocarburi in mare. Le piccole meduse si stanno spiaggiando sulla costa ligure a levante e a ponente di Genova

All’imbrunire, intorno alle ore 19:30, la motovedetta della Guardia Costiera cp 830 è uscita a seguito di una segnalazione per una macchia scura a 200 metri dalla costa nella zona prospiciente corso Italia

Si è trattato di un falso allarme causato da un banco di velelle, piccole meduse che in questo periodo si presentano numerose lungo le coste liguri. Le piccole meduse, nella giornata di oggi, sono state segnalate sulle coste di levante e di ponente.

La Velella velella, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni, è una colonia di idrozoi della famiglia Porpitidae. Spesso viene ritrovata in tutti gli oceani, sulle rive o al massimo a 1-2 cm di profondità nell’acqua, con una preferenza per le acque calde o temperate.

Come gli altri cnidari (celenterati), Velella velella è un animale carnivoro. Cattura la sua preda, generalmente plancton, tramite i tentacoli che contengono delle tossine. Queste tossine, pur essendo efficaci contro la preda, sono innocue per gli esseri umani, poiché non riescono a penetrare nella pelle e non causano nessuna reazione alla cute dell’uomo. Ciò detto, è comunque preferibile evitare di toccarsi gli occhi dopo aver preso in mano un Velella velella.

A forma di dischetto ovale, diametro di 4-7 cm, sormontato da una cresta verticale che sembra una vela di un minuscolo scafo, da cui appunto il nome “velella”. Al di sotto della vela verticale, composta dalla forma medusoide, sono presenti vari zoidi che svolgono diverse funzioni: gastrozoidi con funzioni nutritizie, dattilozoidi con funzioni difensive e gonozoidi con funzioni riproduttive.

Le meduse si spostano verticalmente, quindi possono stare in superficie e possono scendere sul fondo. Sono animali che si muovono, e spesso vanno dove le portano le correnti. Non ci sono regole predefinite: le trovi ovunque. Perché le meduse sono parte del plancton e si spostano con la corrente. Possono nuotare ma non riescono a contrastare il moto delle correnti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...